برايان وو للحصول على التصوير بالرنين المغناطيسي لـ “ضيق PEC” في كابوس البحارة المحتملة

ربما تكون صورة فاصلة الدوري الأمريكية ، وخاصة سباق Al West الضيق ، قد تلقت متغيرًا كبيرًا ليلة الجمعة.

غادر Mariners Ace Bryan Woo الفوز 4-0 على Astros بضيق PEC ، ومن المحتمل أن يخضع لامتحان التصوير بالرنين المغناطيسي يوم السبت ، وفقًا لمدير سياتل دان ويلسون.

يقود Mariners The Astros من خلال لعبة واحدة في القسم وترتبط مع النمور في المصنفة رقم 2 ، والتي تأتي مع وداع.

وقال ويلسون بعد أن تحسن فريقه إلى 85-69: “من الواضح أن القلق من بعض النواحي ، لكنني أعتقد بطرق أخرى ، برايان ملف تعريف ارتباط صعب وكان من الذكاء أن يخبرنا ولا يوجد سبب لدفعه وأعتقد أننا سنكتشف فقط (السبت)”. “الكثير من المجهولين في هذه المرحلة.”

وو هو واحد من أفضل المبتدئين في Al ، وحسن أدواره الخمسة يوم الجمعة سجله إلى 15-7 بينما قام بتخفيض عصره إلى 2.94.

من المحتمل أن يحتاجه أي من سياتل المحتملة في أفضل حالاته ، وقد يكون هذا الخوف من الإصابة بمثابة ضربة هائلة في حالة إجباره على تفويت أي وقت.

قال ويلسون إن وو قد أبلغ المخبأ الذي شعر به شيئًا ما بين الأدوار الخامسة والسادسة ، لكنه لا يزال على ما يرام لبدء الشوط التالي.

<br />

لقد أخذ تلًا للحصول على ملاعب الاحماء ، لكن هناك شيء لا يبدو صحيحًا ، حيث يوضح البث كيف سار المدرب إلى الميدان مباشرة بعد رمية واحدة بدا فيها وو.

سمح وو فقط بضرب واحد ومشي واحد بينما كان يخرج سبعة لصيحة براون في مبارزة.

“لقد شعرت بذلك في النهاية” ، قال وو ، لكل ESPN. “اعتقدت أنه من الذكاء عدم محاولة دفعه.”

حل Eduardo Bazardo محل Woo في مباراة 2-0 ونصب اثنين من الأدوار بدون أهداف ، ويحتاج Mariners الآن إلى فوز واحد آخر في هذه السلسلة للمطالبة بموسم التعادل مقابل هيوستن.

وأضاف: “لم يكن من الأفضل للفريق. شعرت أن باز مستعد للذهاب. سنقوم ببعض الأشياء (السبت) ، وسأعرف المزيد. لا أعرف الكثير.”

تهدف سياتل إلى العودة إلى التصفيات للمرة الثانية فقط خلال الـ 24 عامًا الماضية ، واعتمدت على موظفيها الممتازين ، حيث يحتمل أن تبدأ Woo Game 1.

أي إصابة تتطلب قائمة بجروح يمكن أن تعرض توافره للتصفيات.

تلعب سياتل هاتين المباراتين النهائيتين في هيوستن قبل الانتهاء من الموسم على أرضه ضد روكي الرعب والهراثي.