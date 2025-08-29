برايان يحترق لإصلاح الخسارة التي سئمت منها كقائد هادئ عمالقة

لقد كان رجلاً يمتلك طوال الصيف ، وقد نما كقائد في نظر زملائه في الفريق العمالقة لدرجة أنه تم التصويت عليه أحد كابتنهم الخمسة.

هذه مهمة ذات شقين الآن بالنسبة إلى براين بيرنز: كسر مسيرته المهنية في موسم واحد (12.5)-والوصول إلى التصفيات لأول مرة بعد خمس سنوات في كارولينا وموسم بائس 3-14 كعملاق.

وقال جون رونيان جونيور “لقد كان في الكثير من الفرق غير العظيمة” ، وقال إنه قال عدة مرات إنه سئم من ذلك. إنه جزء من تلك الثقافة التي تدور وتغيرها “.

يبدو أن بيرنز ، في موسم عمالقةه الثاني ، قد يكون فائزًا بانهيار أرضي حيث ينضم إلى زميله في القباطنة دكستر لورانس الثاني وبوبي أوكريك وروسيل ويلسون وداريوس سلايتون.