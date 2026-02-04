برايس جيمس ينضم إلى موسم الطلاب الجدد في أريزونا ذات التصنيف الأعلى

توكسون ، أريزونا – سوف يتأخر برايس جيمس ، الابن الأصغر لنجم الدوري الاميركي للمحترفين ليبرون جيمس ، عن الإلتحاق بالروضة الحمراء في سنته الأولى في أريزونا.

لم يظهر جيمس بعد في أي مباراة لفريق Wildcats صاحب التصنيف الأعلى هذا الموسم، وأكد المدرب تومي لويد يوم الثلاثاء أن الحارس الذي يبلغ طوله 6 أقدام و5 أقدام سيرتدي قميصًا أحمر.

قال لويد لشبكة Big 12: “كان قرار الإلتحاق بالروضة مجرد مسرحية طويلة، لمنح برايس أكبر عدد من الخيارات في حياته المهنية مع تطور مسيرته”. “لدي اعتقاد قوي بأن برايس سيكون مساهمًا في أريزونا في المستقبل القريب. لقد أظهر حقًا الكثير من التقدم، ليس فقط في تعلم نظامنا ولكن أيضًا في النضج الجسدي.”

وصل جيمس إلى أريزونا كجزء من فصل دراسي للطلاب الجدد تحت عنوان Koa Peat وBrayden Burries.

حقق فريق Wildcats (22-0) أفضل بداية في تاريخ البرنامج، لذلك تمكن لويد وموظفوه من قضاء وقتهم في تطوير جيمس، الذي يلعب شقيقه الأكبر، بروني، مع والدهما في فريق لوس أنجلوس ليكرز.

