برايس هوبكنز يصنع تاريخ جنون سانت جون في مارس

سان دييغو – برايس هوبكنز، قناص ثلاثي النقاط؟

وفجأة، أضاء المهاجم الكبير الكرة من مسافة بعيدة.

في يوم الأحد، سجل رقمًا قياسيًا في بطولة St. John’s NCAA بستة رميات ثلاثية في تسع محاولات حيث تقدم Johnnies المصنف الخامس إلى Sweet 16 بفوز نابض 67-65 على رقم 4 كانساس في Viejas Arena.

قال هوبكنز: “أردت المجيء إلى هنا للعب كرة سلة ذات معنى والحصول على فرصة للقيام بجولة كبيرة في مارس”. “نحن نفعل ذلك بالتأكيد.”

كان نجاح هوبكنز من مسافة بعيدة نعمة مؤخرًا. لقد سجل عدة رميات ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية بعد فشله في القيام بذلك في مباريات متتالية طوال الموسم. كان أعلى مستوى له في مسيرته المهنية السابقة عندما حقق 3 ثوانٍ في المباراة هو ثلاثة.

قال المدرب ريك بيتينو: “لقد تجاوز ثلاث مباريات مفتوحة على مصراعيها. قلت: يا رجل، الجميع يحلم بأن يصبح مثيرًا مثلك. عليك أن تأخذهم”. “قال أخيرًا: “لقد فهمت أيها المدرب”. وقلت أمام مقعدنا مباشرة: “اقتلها يا هوب”. وقد فعل ذلك. وكانت تلك مسرحية كبيرة بالنسبة لنا.

كان بيتينو يشير إلى مؤشر هوبكنز ثلاثي مع بقاء 1:29 مما دفع الفارق إلى نقطة واحدة إلى أربع.

وكان هوبكنز رائعا في الآونة الأخيرة، حيث بلغ متوسطه 14.5 نقطة و 7.5 متابعات في المباريات الست الماضية.

إنه أيضًا يطلق النار على 57.8 بالمائة من مدى 3 نقاط.

الآن، هو في Sweet 16 لأول مرة.

قال هوبكنز: “أشعر وكأنني رامي جيد. أتدرب كل يوم. الأمر يتعلق بأن أكون واثقًا من نفسي”. “رفاقي يمنحونني الثقة. لقد سقطت الليلة. إنه شعور جيد حقًا أن أذهب إلى Sweet 16.”

سجل هوبكنز وسانت جون 21 رميات ثلاثية في مباراتين من بطولة NCAA، وهو مفتاح تقدم Red Storm إلى عطلة نهاية الأسبوع الثانية للمرة الأولى منذ عام 1999.

هذا هو أكبر عدد من الـ 3 في مباريات متتالية هذا الموسم.

قال هوبكنز: “نحن نصور الكثير من اللقطات الثلاثية. ونتدرب. إنها مسألة ثقة اللاعبين في أنفسهم وقبولهم لها”. “لقد سقطوا الليلة في أكبر لحظة في معظم مسيرتنا المهنية.”

الآن، سيلعب فريق Red Storm مباراته التالية في Capital One Arena، حيث حقق أعلى مستوى خلال الموسم بـ15 رميات ثلاثية في الفوز على جورج تاون في 31 ديسمبر.

قال هوبكنز: “نأمل أن نتمكن من العودة والقيام بـ 15 ثانية أخرى عندما نذهب إلى هناك”.