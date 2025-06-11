براين ويلسون المؤسس المشارك لشركة بيتش بويز في 82

كان عالم الموسيقى حزينًا لسماع أن مؤسس Beach Boys وواحد من أكثر شخصيات موسيقى الروك أند رول ، براين ويلسون ، توفي في 11 يونيو 2025. وكان عمره 82 عامًا ، وأعلنت عائلته وفاته على Instagram.
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“نحن محزنون للإعلان عن أن والدنا المحبوب براين ويلسون قد وافته المنية” ، كما يقرأ منشور Instagram. “نحن في حيرة من الكلمات في الوقت الحالي. يرجى احترام خصوصيتنا في هذا الوقت لأن عائلتنا حزينة. ندرك أننا نشارك حزننا مع العالم. الحب والرحمة”
تعتبر واحدة من أكثر التصميمات الموسيقية الرائعة في عصرنا – وتسمى “عبقرية” مرارًا وتكرارًا – ويلسون هو الشكل الذي يمتد تأثيره وتوصل إلى أرقام إلى ما هو أبعد من الأرقام التي تم بيعها ، وفوز الجوائز ، والأغاني المكتوبة ، وما إلى ذلك. نمت موسيقى Beach Boys بشكل مباشر مع نموه ككاتب أغاني ومنتج ، وقاد الفرقة لإنشاء بعض الموسيقى الأكثر إثارة للإعجاب في القرن العشرين ، وخاصة “أصوات الحيوانات الأليفة” لعام 1966. لقد ألهم الموسيقيين من العديد من الأجيال ، وكان القوة الدافعة خلف ما يقرب من 27 مليون ألبوم Beach Boys ، وحصل على اثنين من الترشيحات من أصل تسعة ترشيحات ، وجائزة Grammy Lifetime Accievement في عام 2001 ، وساعد Beach Boys على إدخالهم في قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول في عام 1988 ، وأكثر من ذلك بكثير.
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عبقري موسيقي لا يهدأ
ولد براين دوغلاس ويلسون في عام 1942 في إنجلوود ، كاليفورنيا إلى منزل موسيقي مسيء ولكنه موسيقي. كان هو وشقيقه كارل ودينيس – اللذان سينضم إلى بويز بيتش مع براين – ينسجمان بصوت عالٍ من سن مبكرة ، واستخدموا الموسيقى كهروب ، وبدأوا في الأداء في الحفلات المحلية مع ابن عمهم مايك لوف. بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى المدرسة الثانوية ، جعل الصديق آل جاردين على متنه لتشكيل فرقةهم الأولى التي تتراوح بين خمسة أشخاص ، The Pendletones.
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بحلول عام 1961 ، قررت المجموعة أن تعود إلى المنزل على ركوب الأمواج باعتبارها وسيلة للتحايل على كتابة الأغاني ، وبحلول عام 1962 تم توقيعها بالفعل وأصدرت ألبومها الأول “Surfin ‘Safari” تحت اسم الفرقة الجديد ، The Beach Boys. مباشرة قبالة الخفافيش ، ظهر لأول مرة في بعض من التوافق المبتكر المبتكر الذي وصف عملهم وبرايان ويلسون لعقود قادمة. إن إنجازات ويلسون تتداخل دائمًا مع Beach Boys ، لكنه برز لأنه كان الدماغ الإبداعي وراء تأليف الأغاني وإنتاج الفرقة.
شهدت 1963 إلى 1965 إصدار Beach Boys تسع ألبومات و 16 فرداً ، وهو عدد من العمل الذي كان يرتدي ويلسون حتى العظم. في الوقت نفسه ، سئم من كل شيء في تصفح Beach Boys ، وبدأ في تجربة LSD ، وخضع لانهيار عصبي ، وتوجه الفرقة بعيدًا عن طريقها الآمن وفي أعمال أكثر تجريبية. أدى ذلك إلى إنشاء “Pet Sounds” لعام 1966 ، وهو ألبوم احتلت Rolling Stone المرتبة الثانية في قائمة ألبومها 500 على الإطلاق.
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مشاكل الصحة العقلية المستمرة
عانى براين ويلسون من مشاكل الصحة العقلية عندما كان الأولاد الشاطئ في ذروته في الستينيات. تم تشخيص إصابته في نهاية المطاف باضطراب الفصام ، والذي يشرحه Mayo Clinic وهو يتميز بالهلوسة والأوهام وتقلبات المزاج والاكتئاب والهوس والمزيد. لقد أثرت طفولة ويلسون المسيئة ، عند الجمع بين ضغوط حياته المهنية وزيادة تعاطي المخدرات ، نفسياً. بالنظر إلى إنتاجه ، تم فصل “أصوات الحيوانات الأليفة” لعام 1966 إلى “Smiley Smile” لعام 1967 ، وهي نسخة مخففة من الألبوم الذي بدأه ولكنه استسلم. كما تحدد الخطوط العريضة في Ultimate Classic Rock ، اختفى ويلسون أكثر أو أقل حتى عام 1977 “The Beach Boys Love You” ، ثم اختفى مرة أخرى حتى ألبومه الفردي في عام 1988 ، “Brian Wilson”. لقد حقق نجاحًا متواضعًا في مسيرته الفردية ، حيث كان يبيع أكثر من 145000 ألبوم.
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في حياته الشخصية ، تزوج ويلسون مرتين. تزوج لأول مرة من مارلين روفيل من عام 1964 إلى عام 1979 ، ولديه طفلان. في عام 1995 ، تزوج من ميليندا ليدبيتر ، الذي تبناه خمسة أطفال. توفي ميليندا في يناير 2024 ، قبل أشهر فقط من ذهاب ويلسون إلى الحفاظ على الحافظة. في وقت وفاتها ، صاغ لها تحية لها على موقعه على الإنترنت (عبر أسوشيتد برس). “كانت ميليندا أكثر من زوجتي” ، كتب. “لقد كانت منقذي. لقد أعطتني الأمن العاطفي الذي كنت بحاجة إلى الحصول على مهنة. لقد شجعتني على جعل الموسيقى الأقرب إلى قلبي. لقد كانت مذيعي. كانت كل شيء بالنسبة لنا”. نجا ويلسون من قبل أطفاله السبعة ، ستة أحفاد ، وعدد لا يحصى من المشجعين.
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إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد يكون ضحية لإساءة معاملة الأطفال ، فيرجى الاتصال بخط الساخن الوطني لإساءة معاملة الأطفال على الأطفال على الرقم 1-800-4-شيلد (1-800-422-4453) أو اتصل بهم خدمات الدردشة الحية.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة في الصحة العقلية ، يرجى الاتصال خط نص الأزمة عن طريق الرسائل النصية إلى 741741 ، اتصل التحالف الوطني للمرض العقلي خط المساعدة في 1-800-950-NAMI (6264) ، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.