براين ويلسون المؤسس المشارك لشركة بيتش بويز في 82

كان عالم الموسيقى حزينًا لسماع أن مؤسس Beach Boys وواحد من أكثر شخصيات موسيقى الروك أند رول ، براين ويلسون ، توفي في 11 يونيو 2025. وكان عمره 82 عامًا ، وأعلنت عائلته وفاته على Instagram.

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“نحن محزنون للإعلان عن أن والدنا المحبوب براين ويلسون قد وافته المنية” ، كما يقرأ منشور Instagram. “نحن في حيرة من الكلمات في الوقت الحالي. يرجى احترام خصوصيتنا في هذا الوقت لأن عائلتنا حزينة. ندرك أننا نشارك حزننا مع العالم. الحب والرحمة”

تعتبر واحدة من أكثر التصميمات الموسيقية الرائعة في عصرنا – وتسمى “عبقرية” مرارًا وتكرارًا – ويلسون هو الشكل الذي يمتد تأثيره وتوصل إلى أرقام إلى ما هو أبعد من الأرقام التي تم بيعها ، وفوز الجوائز ، والأغاني المكتوبة ، وما إلى ذلك. نمت موسيقى Beach Boys بشكل مباشر مع نموه ككاتب أغاني ومنتج ، وقاد الفرقة لإنشاء بعض الموسيقى الأكثر إثارة للإعجاب في القرن العشرين ، وخاصة “أصوات الحيوانات الأليفة” لعام 1966. لقد ألهم الموسيقيين من العديد من الأجيال ، وكان القوة الدافعة خلف ما يقرب من 27 مليون ألبوم Beach Boys ، وحصل على اثنين من الترشيحات من أصل تسعة ترشيحات ، وجائزة Grammy Lifetime Accievement في عام 2001 ، وساعد Beach Boys على إدخالهم في قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول في عام 1988 ، وأكثر من ذلك بكثير.

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