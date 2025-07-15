برنت روكر يدعو إلى القاعدة الكاسحة بعد القضاء على المنزل

لم يكن برنت روكر راضيًا عن الطريقة التي ارتد بها من MLB Home Run Derby مساء الاثنين.

تم الخروج من روكر في الجولة الأولى من قبل الفائز في ديربي في نهاية المطاف كال رالي بعد أن وصل الاثنان إلى نفس العدد من أشواط المنزل ، لكن أبعد هوميروس في رالي كان 0.08 قدمًا من بوكر.

أعرب The A Slugger عن إحباطه من أنه لم يكن على دراية بأهمية المسافة وصولاً إلى النقطة العشرية حتى فات الأوان.

في حين أظهرت لوحة النتائج فقط الرقم المستدير للمسافة على المنازل ، كانت لعبة البيسبول في الدوري الكبرى تستخدم الأرقام غير المدورة للقياس الرسمي.

في حين أن كلاهما وصل إلى مسافة أقصى 471 ، تم قياس منزل روكر في 470.53 قدم ، بينما جاء رالي في 470.61 قدم.

وقال روكر للصحفيين “كما تعلمون ، ربما إذا كان لديهم إلى النقطة العشرية ، فيجب عليهم عرض ذلك أثناء دربي وعدم الانتظار حتى يتم فعل الجميع لإبراز تلك المعلومات التي قد تكون مفيدة”.

قال بوكر أيضًا إنه حصل فقط على 38 درجة بدلاً من الأربعين لأنه قيل له إنه يمكن أن يأخذ ملاعب ، لكنه لم يكن على علم بوجود 40 كرة فقط متاحة له ليتصل إلى المجموع.

وقال: “لقد أخذت ملاعبين لم تحسب ، لكن عندما ذهبنا للقيام بالجولة ، كان هناك 38 فقط ، لذلك حصلنا على ملاعب مع بقاء خمس ثوانٍ من البيسبول”.

واصل رالي الفوز بالمنزل ديربي مع والده وهو يرمي له وشقيقه الأصغر خلف اللوحة.

لا يزال بوكر يطلق على التجربة “وقتًا رائعًا” وأثنى على رالي.

وقال “كال منافس رائع. لقد قدم أداءً جيدًا أيضًا”. “القواعد هي القواعد من حيث ما يشكل الدور نصف النهائي.”