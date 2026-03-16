برنت هيدريك يثير القضية لكسب دور في يانكيز بولبن

تامبا – مع بقاء أسبوع في المعسكر قبل أن يتجه فريق يانكيز غربًا، قام برنت هيدريك بآخر تأرجح له ليحصل على أحد المركزين الأخيرين.

ألقى اليسار الكبير شوطًا خاليًا من الراحة وضرب زوجًا يوم الأحد في الخسارة 12-1 أمام النمور في ملعب شتاينبرينر، وهي رابع نزهة بدون أهداف له في خمس مباريات هذا الربيع.

قال المدير آرون بون: “يعجبني مكانه”. “أعتقد أنه يمكنه مساعدتنا حقًا. أعتقد أنه يمكن أن يكون عاملاً. أعتقد أنه يمكن أن يكون مؤثرًا. الأمر يتعلق فقط بتكرار الأشياء باستمرار، مرة داخل وخارج الوقت. هذا ما رأيناه العام الماضي – جيد حقًا في يوم من الأيام، وقليل من التراجع في المرة التالية. لذا، الحصول على هذه الأشياء المتسقة، لأنه عندما يكون في أفضل حالاته، فإنه يلعب حقًا.”

بلغ متوسط ​​هيدريك، الذي كان لا يزال يتأقلم مع كونه مخلصًا بدوام كامل الموسم الماضي، 93.9 ميلاً في الساعة مع الكرة السريعة يوم الأحد، بانخفاض طفيف عن متوسطه البالغ 94 ميلاً في الساعة في عام 2025، على الرغم من أنه بلغ الحد الأقصى عند 95.1.

يعتقد فريق يانكيز أن لديه القدرة على التعامل مع كل من الخفافيش اليسرى واليمنى – وهو ما يمكن أن يساعد قضيته في وضع القائمة، نظرًا لأنه سيكون ثالث يساري في ساحة اللعب، جنبًا إلى جنب مع القاذفين الناعمين تيم هيل وريان ياربرو – وكلاهما من ضرباته يوم الأحد جاءت ضد اليمينيين. من المتوقع أن ينزل المركزان الأخيران إلى هيدريك واليمين جيك بيرد واختيار القاعدة 5 كيد وينكويست وكيرفين كاسترو.

قال بون: “أعتقد أن (هيدريك) أصبح مخلصًا”. “أعتقد أنه تدرب هذا الشتاء مع أخذ ذلك في الاعتبار، فهو يريحنا. لذلك فهو يتعلم كيفية الارتداد في بعض الأحيان في اليوم التالي أو اللعب بأربعة لاعبين واللعب بعد يومين. أشعر أنه يتدرب على ذلك الآن وآمل أن يخدمه ذلك جيدًا من وجهة نظر الاتساق ولكن يسمح له أيضًا بأن يكون أكثر متانة أيضًا.”

كان أوزوالدو كابريرا مواطنًا فخورًا ليلة السبت، حيث شاهد موطنه فنزويلا يقصي اليابان في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للملاكمة.

قال كابريرا في ساراسوتا بعد أن تم التخلص من الكأس الليلية ذات الرأس المزدوج ضد الأوريولز في الشوط الثالث: “كنت على وشك البكاء على رفاقي هناك”. “أنت تعرف مدى أهمية ذلك بالنسبة للشعب الفنزويلي. خاصة في هذا الجانب، عندما ألعب البيسبول، أعرف كل من هو هناك (في الفريق). إنهم يجعلون بلدًا بأكمله فخورًا للغاية. لذا فهم يقومون بعمل رائع حقًا.”

وقف أنتوني فولبي في جلسة تدريب جيريت كول صباح يوم الأحد فقط لتتبع الملاعب بينما يواصل تقدمه في الضربات.

لم يواجه فولبي عرضًا مباشرًا بعد، ولكن من المقرر أن يفعل ذلك في الأسابيع المقبلة.

تم استبدال كودي بيلينجر في الملعب الأيمن بعد أربع جولات، لكن بون قال إنه بخير وكان الأمر مجرد مسألة لعب المخضرم لليوم الثالث على التوالي.

أجرى فريق يانكيز مجموعة أخرى من التخفيضات يوم الأحد، حيث أعاد تعيين INF/OF Marco Luciano، وINF Braden Shewmake، وDuke Ellis، وYanquiel Fernández، وINF/OF Ernesto Martínez Jr.، وINF Jonathan Ornelas، وC Miguel Palma وINF Zack Short إلى معسكر الدوري الصغير.