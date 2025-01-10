بروك نيلسون من سكان الجزيرة ينهي الجفاف التهديفي في 17 مباراة

لاس فيجاس – خلال ما كان بمثابة سؤال وجواب لسكان الجزيرة مع الصحفيين في منتصف الموسم يوم الخميس، اعتقد لو لامورييلو أنه من المثير للاهتمام أن الأسئلة حول الصراعات الأخيرة لبروك نيلسون وكايل بالميري ونوح دوبسون جاءت من لاعبين سابقين يمثلان MSG، بوتش جورنج، وتوماس هيكي.

وقال لاموريلو بعد أن سأل جورنج عن المهاجمين: “أحبك كونك الشخص الذي يطرح هذا السؤال لأنني أعتقد أنك وجدت نفسك في وضع مماثل في أوقات مختلفة من حياتك المهنية وأنت تعرف مدى سرعة تغيير ذلك”. تعاونوا في تسجيل هدفين فقط في آخر 17 مباراة. “وعندما يتغير فإنه يذهب في الاتجاه الآخر. لكنهم يعملون على ذلك. نظرًا لكفاءتهم العالية، ليس لدي أدنى شك في أنهم سيكونون هناك في الوقت المناسب.

على الأقل بالنسبة لنيلسون، تغير الأمر بسرعة كبيرة حيث أنهى سلسلة من 17 مباراة بدون هدف في فوز الجزر 4-0 على الفرسان الذهبيين بعد حوالي ثماني ساعات.

قال نيلسون، الذي ساهم في تغذية ماثيو برزال من الاندفاع في الساعة 5:30 من الثانية: “من الجميل أن نرى واحدًا يدخل بالتأكيد”. “لقد مر وقت طويل. اعتقدت أن خطنا كان جيدًا في مباراتين، لذا من الجيد أن نحصل على المكافأة. حتى أفضل مع فوز كبير. هذا فريق صعب اللعب ضده. فوز كبير لنا.”

لقد كان نيلسون دائمًا هدافًا خطيًا، ومن المؤكد أن سكان الجزيرة يمكنهم استخدامه الآن.

من الضروري أن يتحول الفوز الثاني على التوالي على الفرسان إلى أول ثلاث مباريات متتالية هذا الموسم في يوتا يوم السبت.

إذا كانت الجزر ستثبت أن لامورييلو على حق وتستمر في الركض، فيجب أن يحدث ذلك عاجلاً وليس آجلاً.

نيلسون، الذي انخفضت وتيرة تسجيله هذا الموسم – الهدف الذي سجله يوم الخميس كان هو الحادي عشر له هذا العام في منتصف الطريق – يبدو أنه جزء كبير من النهضة، في حالة حدوثها.

قال أندرس لي: “لقد كانت نيللي في كل مكان”. “لقد كان يلعب الهوكي بشكل رائع. لقد كان يخدع الرجال، ولأي سبب كان، لم يساندوه. لكنه كان يلعب الهوكي بشكل رائع طوال هذا الموسم. من الرائع بالنسبة له أن يحصل على هدف جيد المظهر في ذلك. سعيد للغاية بالنسبة له.”

سيمون هولمستروم (الجزء العلوي من الجسم)، إشعياء جورج (ارتجاج مشتبه به) وسيميون فارلاموف وقال لامورييلو إن (الجزء السفلي من الجسم) من المرجح أن ينضموا مجددًا إلى سكان الجزيرة للتدريب عند عودتهم من سولت ليك سيتي. هدسون فاشينغ (الجزء العلوي من الجسم) يمكن أن يفعل ذلك في غضون أسبوعين، ولكن هذا عرضة للتغيير.

أما بالنسبة لمايك رايلي (جراحة القلب)، فقال لامورييلو إنه لا يزال يأمل في العودة هذا الموسم، ولكن حتى الآن، لا يزال رايلي غير مسموح له بالاتصال.