بروك نيلسون وجوناثان دروين يقودان لعبة Islanders-Avalanche المليئة بالاتصالات “الغريبة”

دنفر – يواصل بروك نيلسون، مثل معظم الأشخاص الذين شاهدوا سكان الجزيرة على مدار العقد الماضي، اللحاق بنفسه عندما يرى أبرز أحداث فريق هذا العام. لقد لاحظ الرقم 29، ويستغرق حسابه لحظة.

قال كولورادو رقم 11، 29 مع الجزر، يوم الأحد قبل مواجهة سكان الجزيرة لأول مرة في فوز نهائي 4-1 لفريقه الجديد: “أشعر وكأنني مبرمج جدًا لرؤية 29 عامًا والتفكير في نفسي”. “إنه أمر غريب.”

جوناثان دروين، اللاعب الذي يرتدي الرقم 29 باللونين الأزرق والبرتقالي هذا الموسم، تواصل مع نيلسون قبل اختيار الرقم في لونغ آيلاند وحصل على مباركته لارتدائه. مثل نيلسون، كان دروين يواجه فريقه القديم يوم الأحد، بعد أن أمضى الموسمين الماضيين مع الانهيار الجليدي قبل التوقيع مع الجزر كوكيل مجاني في الموسم الماضي.

قال دروين: “إنه أمر غريب”. “أنت تعرف كل شخص. أنت تعرف ميولهم. أنت تعرف شخصياتهم. من الواضح، عندما تسقط كرة القرص، فإنك تحاول الفوز باللعبة.”

لا تنتهي الروابط بين سكان الجزيرة والانهيار الجليدي عند هذا الحد. كال ريتشي، وهو جزء من العائد في التجارة التي أرسلت نيلسون إلى دنفر، ظهر لأول مرة في دوري الهوكي الوطني مع فريق Avs الموسم الماضي، وسجل هدفه الوحيد ضد سكان الجزيرة ولعب سبع مباريات قبل أن يرسل كولورادو أفضل لاعب محتمل في ذلك الوقت إلى الصغار. قضى راي بينيت، مساعد مدرب آيلز، ثمانية مواسم هنا وكان جزءًا من فريق لقب كأس ستانلي 2022 قبل أن يتم التخلي عنه بعد خسارة المباراة الفاصلة الموسم الماضي أمام النجوم.

وبطبيعة الحال، رقم باتريك روي رقم 33 معلق في العوارض الخشبية في مركز الكرة.

قال ريتشي: “من الواضح أن الأمر مختلف”. لم يتم تداولي مطلقًا في مسيرتي المهنية في الناشئين أو أي شيء من هذا القبيل. من الغريب بعض الشيء بالتأكيد العودة إلى هنا”.

انتهى نيلسون بالسعادة في نهاية الليل ، حيث سجل الهدف الأخير لكولورادو بضربة رأس من برنت بيرنز قبل 15 ثانية من نهاية المباراة.

ومع ذلك، حصل روي على أعلى تصفيق من سكان الجزيرة الثلاثة الذين كانوا عائدين، حيث قدم له الانهيار الجليدي مقطع فيديو كاملًا، أعقبه تصفيق حار.

قال روي: “هذا يعني الكثير بالنسبة لي”. “… من الجميل أن نرى الناس يتفاعلون بهذه الطريقة.”

ولعب ماكس شابانوف مباراته الأولى منذ 21 أكتوبر، حيث عاد من إصابة في الجزء العلوي من الجسم كجزء من الخط الرابع مع كيسي سيزيكاس وكال ريتشي. تم إخراج ماكس تسيبلاكوف من التشكيلة لإفساح المجال لشابانوف.

عاد سكوت مايفيلد إلى الفريق بعد أن غاب عن المباراتين الماضيتين بينما كانت زوجته في المخاض. أصيب آدم بوكفيست بخدش صحي.

أبلغ مايفيلد أن زوجته وابنه ثيودور في حالة جيدة وعادا إلى المنزل من المستشفى.