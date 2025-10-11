برونكو كيو بي بو نيكس، زوجة إيزي تكشف عن حملها قبل مواجهة جيتس

تلقى بو نيكس وزوجته إيزي بعض الأخبار الجيدة قبل أن يقوم لاعب وسط فريق برونكو بالتراجع المزدوج في نيويورك.

وأعلن الزوجان يوم الجمعة أنهما ينتظران طفلهما الأول، ونشرا صورة لبو وهو يحمل صور الموجات فوق الصوتية بينما يمسكان بأيديهما.

جاء هذا الإعلان قبل يومين من مواجهة بو وبرونكو لفريق جيتس في لندن وقبل تسعة أيام من استضافة دنفر للعمالقة في الأسبوع السابع.

”حفلة لا شيء من 3 !!!“ جاء ذلك في منشور Instagram المشترك. «قبل أن أصورك في البطن عرفتك، وقبل أن تولد قد ميزتك». إرميا 1: 5.”

بو البالغ من العمر 25 عامًا وإيزي متزوجان منذ عام 2022 وبدأا المواعدة عندما حضر لاعب الوسط أوبورن في الفترة من 2019 إلى 21 قبل قضاء موسمين في أوريغون.

لقد نشرت العديد من منشورات التهنئة على Instagram Story بعد إعلان يوم الجمعة، بما في ذلك واحدة من كينيدي، زوجة لاعب وسط فريق Broncos الاحتياطي جاريت ستيدهام، إلى جانب صورة أظهرت على ما يبدو الزوجين يظهران اختبار حمل إيجابي مع أفراد الأسرة.

غالبًا ما ينشر Izzy صورًا للزوج على وسائل التواصل الاجتماعي وكان بطلاً وداعمًا دائمًا بينما يحاول لاعب الوسط في العام الثاني الإطاحة بالزعماء في غرب آسيا.

لقد كتبت “فخورة جدًا به” على Instagram Story العام الماضي عندما فاز بالمهمة الأساسية بعد اختياره في المركز الثاني عشر في مسودة NFL 2024.

بدأ جميع المباريات الـ 17 لفريق برونكو وقادهم إلى ظهور مفاجئ في مباراة فاصلة العام الماضي، حيث ألقى 29 تمريرة لمس إلى 12 اعتراضًا بينما سجل 3775 ياردة.

أدى هذا الموسم القوي إلى زيادة التوقعات لموسم 2025 وتغلب برونكو 3-2 بعد تقدمه ليمنح النسور خسارتهم الأولى يوم الأحد الماضي في فيلادلفيا.

قام نيكس بإلقاء مسافة 1،103 ياردة وجمع ثمانية تمريرات هبوط وأربعة اعتراضات هذا العام، مع إضافة 100 ياردة سريعة ونقطة واحدة عبر الأرض.

لديه فرصة لتعزيز هذه الإحصائيات خلال الأسبوعين المقبلين عندما يواجه جيتس المتعثر يوم الأحد الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي في ملعب توتنهام هوتسبر قبل العودة إلى المنزل لمباراة الأسبوع السابع التي يجب أن يكون فيها برونكو مرشحًا قويًا عندما يستضيفون العمالقة المزعجين.