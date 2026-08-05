بريان دابول يضع فترة العمالقة خلفه أثناء توجيه كام وارد

رياضة
بريان دابول يضع فترة العمالقة خلفه أثناء توجيه كام وارد

ناشفيل، تينيسي – بينما كان بريان دابول يقف على المنصة للإجابة على أسئلة الصحفيين، مر روبرت صالح بجواره وهو يصرخ: “نحن نحبك يا دابول”.

يقول دابول مبتسماً: “صالح سوف يمارس التمارين الرياضية”. “يسألني إذا كنت أرغب في الحضور، وأطلب منه أن يفعل لي اثنين.”

ليست أجسامهم هي السبب الوحيد الذي يجعل صالح ودابول ثنائيًا غير محتمل يعمل الآن مع العمالقة. صالح هو المدرب الرئيسي ودابول هو المنسق الهجومي، وهو الأمر الذي كان من الصعب معالجته قبل عامين فقط عندما كان الاثنان يواجهان في تدريب مشترك كمدرب جيتس ومدرب جاينتس على التوالي.

تم طرد صالح من قبل جيتس خمس مباريات في موسم 2024. طرد العمالقة دابول بعد 10 مباريات الموسم الماضي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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