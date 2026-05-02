بريان كاشمان يمنح يانكيز الفوز المستمر الذي يتوق إليه ميتس

رياضة
فريق يانكيز في طريقهم إلى موسم فوزهم التاسع والعشرين منذ 29 عامًا تحت قيادة المدير العام بريان كاشمان. وكما يظهرون مرة أخرى في جميع أنحاء المدينة، النتيجة الإيجابية ليست تلقائية، بغض النظر عن مدى عمق المحفظة أو مدى الرغبة في فتحها.

ربما سئمت من الرقم القياسي لبطولات العالم البالغ عددها 27 بطولة وادعاء المالك السابق باستمرار أن أي شيء أقل من ذلك هو فشل، فشل مشجعو يانكيز في تقدير اتساق كاشمان. بفضل البداية 22-11 – قال أحد منافسي جنرال موتورز بإعجاب: “يبدو أنهم قد يفوزون ببطولة العالم” – هذا عام نادر عندما لا نسمع من مشجعي يانكيز حول سبب طرد كاشمان.

الآن، نأمل أن يكون هذا النوع من البلاهة قد انقرضت. يظهر السجل أنه من بين الأفضل.

لا ينبغي لنا أن ننظر على بعد ثمانية أميال، إلى فلاشينغ، لنفهم مدى خصوصية محفظة كاشمان. لكن فريق ميتس يقدم تذكيرًا جيدًا بأن الانتصارات لا تتحقق، وأن الأمور تسوء خلال 162 مباراة. لا يمكن أن يكون فريق ميتس سيئًا كما ظهر مؤخرًا، ولكن قد يكون فريق ميتس متوجهًا إلى موسم خسارته الخامس عشر في تلك السنوات الـ 29 التي فاز فيها فريق يانكيز.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات.

