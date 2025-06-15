بريت باتي ، روني موريسيو هوميروس في خسارة ميتس مع تلوح في الأفق قرارات

عودة مارك فينتوس تلوح في الأفق.

هذا يعني المزيد من المنافسة على بريت باتي ليظل منتظمًا في التشكيلة.

ويتم إرسال احتمال متزايد روني موريسيو إلى القاصرين.

كان كل منهما محظوظًا وكان نقطة مضيئة نادرة ل Mets في خسارة كئيب 8-4 على أشعة بعد ظهر يوم السبت في Citi Field.

سحق باتي هوميروس منفرد في الشوط الثالث إلى الحقل الصحيح.

كانت سرعة خروجها 115.6 ميل في الساعة هي أعلى مسيرته وأعلى أي كرة محاربة من قبل لاعب Mets هذا العام.

لقد كان يتراجع ، ودخل اشتباك يوم السبت مع خط مائل .132/.209/.211 في مبارياته الـ 12 السابقة.

قال باتي: “أعتقد أنني كنت أضرب الكرة بشدة خلال الأسبوعين الماضيين باستمرار”. “مجرد نوع من الحق في الناس … أشعر أنني بحالة جيدة الآن. أعتقد أن الأمر يتعلق بالبقاء ثابتًا.”

فاز Vientos ، الذي سيبدأ مهمة إعادة التأهيل إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء في Triple-A Syracuse ، في أزعج الأساس الثالث في العام الماضي على باتي ، لكنه كافح هذا الموسم قبل أن يصل إلى القائمة المصابة بسلالة أوتار الركبة.

وكان باتي ينحني أكثر فأكثر في وقت لعب Vientos وقد شغل هذا الدور إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

“بصراحة ، أنا لا أفكر في ذلك على الإطلاق” ، قال باتي عن المنافسة المزدحمة في القاعدة الثالثة. “أنا فقط أحاول المساعدة في الفوز بألعاب الكرة لهذا النادي.”

ما يساعد باتي في الحفاظ على دور ما هو أنه قادر على لعب القاعدة الثالثة والثانية.

قال باتي: “أعتقد أنه نوع من المرح ، بصراحة. كذاب ، يمارس في جميع المواقف المختلفة”. “في بعض الأحيان ، حتى أتناول الكرات الأرضية في شورتستوب أو في البداية.

استدعى فريق Mets ماوريسيو بعد إصابة Vientos ، وهذا يعني المزيد من الوقت في القاعدة الثانية لـ Baty – لعب Mauricio قاعدة ثالثة في سبع من المباريات التسع التي لعب فيها.

قام بربط هوميروس منفرد في الشوط الخامس يوم السبت.

لقد أظهر ومضات مثيرة ، ولكن بعد الذهاب 1 مقابل 4 في اللوحة يوم السبت هو 6 مقابل 32 فقط في الموسم. إنه المرشح الأكثر وضوحًا للحصول على تخفيض رتبته إلى القاصرين عندما يعود Vientos.

ما لم يكن قادرًا على الذهاب إلى تمزق في المستقبل القريب وجعل هذا القرار أكثر صعوبة.

وقال المدير المدير الفني كارلوس ميندوزا عن موريسيو: “لقد كان يعمل وخارجًا”. “لقد رأينا بعض الألعاب الجيدة في كولورادو ، ولكن بعد ذلك في عداد المفقودين في منطقة الإضراب ، ثم يصنعونه مطاردة. لقد كنت أقول ذلك ، يجب أن نتحلى بالصبر معه. لقد فاته الكثير من الوقت ، ويستمر في الحصول على وقت اللعب هنا ، إنه تعديل له على مستوى الدوري الكبير ، ثم لم يكن جيدًا.”

يبدو كما لو أن Vientos ستعود عاجلاً وليس آجلاً.

ولكن حتى يعود ، سيكون لدى باتي و Mauricio فرص قيمة لتجعل قضيتهم جزءًا من خطة Mendoza.