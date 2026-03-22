بريت باتي قبعات ميتس الواعدة تنطلق بنبرة عالية

ملاحظات من تدريب ميتس الربيعي يوم الأحد:

باتي يسلم

أكمل بريت باتي موسمًا قويًا في دوري الجريب فروت من خلال الذهاب 1 مقابل 3 مع RBI في خسارة 4-3 أمام مارلينز في جوبيتر، فلوريدا.

نشر باتي 0.920 OPS هذا الربيع بينما يستعد للخدمة في ثلاثة مواقع داخل الملعب والميدان الصحيح.

ويفر البرية

مشى Luke Weaver ثلاث ضربات وسجل واحدًا فقط قبل إبعاده من اللعبة.

سمح صاحب اليد اليمنى بتشغيل مكتسب.

اشتعلت عيني

لعب فريق Mets تشكيلتهم المحتملة في يوم الافتتاح، باستثناء الماسك: بدأ بن رورتفيدت وحصل فرانسيسكو ألفاريز على إجازة.

جدول يوم الاثنين

سيعقد فريق ميتس مشاجرة بين الفرق في كلوفر بارك قبل المغادرة إلى نيويورك.