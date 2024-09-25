بريت فافر ورياضيون مشهورون آخرون مصابون بمرض باركنسون

كشف لاعب الوسط الأسطوري في دوري كرة القدم الأميركي بريت فافر عن إصابته بمرض باركنسون أثناء الإدلاء بشهادته في الكونجرس بشأن تورطه في فضيحة الرعاية الاجتماعية في ولاية ميسيسيبي. وقال فافر (عبر وكالة أسوشيتد برس): “كما أعتقد أنكم ستفهمون، في حين أن الوقت قد فات بالنسبة لي – فقد تم تشخيصي مؤخرًا بمرض باركنسون – فإن هذا أيضًا سبب عزيز على قلبي”.
فافر هو واحد من 10 ملايين شخص حول العالم يعانون من مرض باركنسون، وهو اضطراب في الدماغ يتلف الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين (وفقًا لمؤسسة باركنسون). وبينما كان الممثل مايكل جيه فوكس صريحًا بشأن تشخيص إصابته بمرض باركنسون منذ عام 1991، تم تشخيص رياضيين مثل فافر أيضًا بهذا المرض. ومن الجدير بالذكر أن أسطورة الملاكمة محمد علي كشف عن تشخيص إصابته بمرض باركنسون بعد ثلاث سنوات من اعتزاله الملاكمة. توفي علي في عام 2016.
يعاني رياضيون مثل لاعب كرة السلة براين جرانت، ولاعب البيسبول كيرك جيبسون، وراكب سباق فرنسا للدراجات ديفيس فيني من مرض باركنسون، لكن تشخيص فافر يثير التساؤل حول الصلة المحتملة بين الارتجاجات ومرض باركنسون. قال فافر لمجلة سبورتس إلوستريتيد إنه عانى من ثلاث أو أربع ارتجاجات على الأقل في حياته، ولكن ربما أكثر من ذلك بكثير.
هل ترتبط الارتجاجات بمرض باركنسون؟
يتم تشخيص معظم المصابين بمرض باركنسون بعد سن الستين، لكن المعهد الوطني للشيخوخة يقول إن 10% من الناس يصابون بمرض باركنسون في وقت مبكر. وهذا يعني أنهم يتم تشخيصهم قبل سن الخمسين. لا يزال الباحثون في حيرة من أمرهم بشأن أسباب مرض باركنسون، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون مزيجًا من العوامل الوراثية والبيئة.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Journal of Neural Transmission، يمكن أن يكون أحد هذه العوامل البيئية هو الارتجاج. قارن الباحثون 94 شخصًا مصابًا بمرض باركنسون مع 70 شخصًا غير مصابين ووجدوا أن التعرض لصدمة سابقة في الرأس يزيد من خطر الإصابة بالمرض. والأمر الأكثر أهمية هو أن الدراسة وجدت أن إصابات الرأس المرتبطة بالرياضة كانت عامل خطر معين لمرض باركنسون المبكر.
أشارت دراسة أكبر إلى كيفية ارتباط الارتجاجات بالاضطرابات العصبية والنفسية. قارنت الدراسة التي أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة طب الأسرة والصحة المجتمعية بين أكثر من 47000 شخص عانوا من ارتجاج في المخ مع أولئك الذين لم يصابوا به من قبل. كان أولئك الذين عانوا من ارتجاج في المخ أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بنسبة 57٪، وخطر الإصابة بالخرف بنسبة 72٪، وخطر الإصابة باضطرابات المزاج والقلق بنسبة 72٪. (اقرأ ما يفعله الارتجاج بدماغك).
قصص رياضيين آخرين عن مرض باركنسون
كان راكب الدراجات ديفيس فيني يشعر بالتعب وتشوش الذهن والضعف الشديد لعدة سنوات بعد اعتزاله ركوب الدراجات في عام 1993. ولم يتم تشخيص إصابته بمرض باركنسون إلا في عام 2000. وكان عمره 40 عامًا فقط. ساعدت مؤسسة ديفيس فيني لمرض باركنسون أكثر من 1.5 مليون شخص مصاب بمرض باركنسون ومقدمي الرعاية لهم من خلال توفير الموارد اللازمة للتعايش مع المرض.
تم تشخيص لاعب البيسبول كيرك جيبسون بمرض باركنسون قبل عيد ميلاده الثامن والخمسين بقليل. وقال إنه عانى من القلق أثناء الإعلان عن مباراة ديترويت تايجرز الافتتاحية في عام 2015. وشعر بجسده مشلولًا، ولم يتمكن من التحدث بعد المباراة. هذه بعض أعراض مرض باركنسون التي لا يجب تجاهلها. كتب على صفحة مؤسسة كيرك جيبسون: “لم أكن أعلم أن التحدي الأكبر في حياتي كان على وشك الحدوث. بعد يومين تم تشخيصي بمرض باركنسون، ولم يكن لدي خيار سوى محاربته”.
لعب نجم كرة السلة براين جرانت لخمسة فرق في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (NBA) على مدار 12 عامًا، واعتزل اللعب في عام 2006. وكان عمره 36 عامًا فقط عندما تم تشخيص إصابته بمرض باركنسون. وجاء تشخيصه بعد عامين من اعتزاله. وهو الآن يلقي خطابات ملهمة لمساعدة الآخرين على التعايش مع مرض باركنسون. وقال جرانت: “منحتني كرة السلة حياة جديدة، وقد علمني مرض باركنسون كيف أعيشها”.