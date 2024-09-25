بريت فافر ورياضيون مشهورون آخرون مصابون بمرض باركنسون

كشف لاعب الوسط الأسطوري في دوري كرة القدم الأميركي بريت فافر عن إصابته بمرض باركنسون أثناء الإدلاء بشهادته في الكونجرس بشأن تورطه في فضيحة الرعاية الاجتماعية في ولاية ميسيسيبي. وقال فافر (عبر وكالة أسوشيتد برس): “كما أعتقد أنكم ستفهمون، في حين أن الوقت قد فات بالنسبة لي – فقد تم تشخيصي مؤخرًا بمرض باركنسون – فإن هذا أيضًا سبب عزيز على قلبي”.

فافر هو واحد من 10 ملايين شخص حول العالم يعانون من مرض باركنسون، وهو اضطراب في الدماغ يتلف الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين (وفقًا لمؤسسة باركنسون). وبينما كان الممثل مايكل جيه فوكس صريحًا بشأن تشخيص إصابته بمرض باركنسون منذ عام 1991، تم تشخيص رياضيين مثل فافر أيضًا بهذا المرض. ومن الجدير بالذكر أن أسطورة الملاكمة محمد علي كشف عن تشخيص إصابته بمرض باركنسون بعد ثلاث سنوات من اعتزاله الملاكمة. توفي علي في عام 2016.

يعاني رياضيون مثل لاعب كرة السلة براين جرانت، ولاعب البيسبول كيرك جيبسون، وراكب سباق فرنسا للدراجات ديفيس فيني من مرض باركنسون، لكن تشخيص فافر يثير التساؤل حول الصلة المحتملة بين الارتجاجات ومرض باركنسون. قال فافر لمجلة سبورتس إلوستريتيد إنه عانى من ثلاث أو أربع ارتجاجات على الأقل في حياته، ولكن ربما أكثر من ذلك بكثير.