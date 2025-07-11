بريستون كاري من إيست نورثبورت متحمس للعب مع جورجيا

اسأل بريستون كاري من إيست نورثبورت كم من الوقت كان يحب كرة القدم ، وسيخبرك “منذ أن كانت الخوذة تزنني عندما كانت تبلغ من العمر 4 سنوات”.

كان رجل الدفاع الدفاعي الشاهق الذي لا معنى له-يبلغ طوله 6 أقدام ويزن ما يقرب من 300 جنيه-هو الحديث عن الرياضة بعد أن ارتكب مؤخرًا بجامعة جورجيا داخل جناح من قلعة Oheka الفخمة في نورث شور ، مليئة ببضع مئات من مشجعيه المميت.

وقال بولدوج الذي سيصبح في المرحلة الأولى للموهبة التاسعة إلى الثانية عشرة “كان لدي عرض منحة دراسية كاملة من جورجيا منذ الصف الثامن-وأعتقد أن خمس مدارس أخرى أخرى في ذلك الوقت. سأذهب إلى معسكرات كرة القدم الجامعية في تلك المرحلة ، وأذهب فقط إلى موهبة من الصف الثاني عشر إلى الصف الثاني عشر”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا ، الذي ضاقت عروضه الخمسين ، أن غورجيا كانت 100 في المائة من هذه الخطوة الكبيرة التالية “، وأضاف اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا ، الذي ضاقت عروضه الخمسين ، أن غورجيا كانت جورجيا منذ يوم 1 … كنت أبحث عن الخطوة الكبيرة التالية ، وكانت جورجيا هي الخطوة الكبيرة التالية”.

وأضاف الرجل الكبير ، الذي قال إن الجزء المفضل لديه من كرة القدم هو “العدوان … ويسيطر على خصمك” ، أن موه في حياته يحقق تحديًا بعد التحدي للوصول إلى هذا المستوى التالي.

بدأت كاري في اسكواش كطالب جديد لمدرسة سانت أنتوني الثانوية المرموقة وقاد الرهبان إلى فوز 27-20 على مستوى الدولة على مدرسة سانت فرانسيس الثانوية في بوفالو في عام 2022.

إنه ينسب إلى أكاديمية ساوث هنتنغتون الكاثوليكية الصارمة التي تهتم بها لمنحه “قاعدة رائعة” من الانضباط والتحفيز داخل وخارج الملعب ، حيث يتم احتجاز طلاب القديس أنتوني على مستوى أعلى من معظمهم.

وقال كاري: “إن درجة النجاح هناك 75 ، وليس 65 – لذلك يجب أن تكون مغلقًا لكل فصل”.

“إنه بالتأكيد يبني الكالس.”

حيلة على ‘م

بعد عامين ، أخذ كاري مواهبه إلى أكاديمية IMG المرموقة في فلوريدا ، التي أنتجت مواهب اتحاد كرة القدم الأميركي مثل رجل الهجوم العمالقة إيفان نيل و Jets Safety Andre Cisco – وهو من شيرل آيلاند الذي لعب أيضًا في سانت أنتوني قبل الانتقال إلى مدرسة صن شاين الحكومية.

وقال كاري ، الذي يعتبر نفسه خريجي الراهب بعد “عامين”: “كان الأمر سهلاً بالنسبة لي. كنت أحزم حقيبة وأذهب إلى أي مكان إذا كانت مفيدة لحياتي المهنية”.

“عندما حدث ذلك ، كان مجرد” نعم “بالنسبة لي ، بغض النظر عن ما. التفكير في من كنت أتركه ، كان كل شيء آخر فكرة لاحقة … لقد كان قرارًا تجاريًا”.

سرعان ما ارتفعت كاري مع المنتخب الوطني IMG وطورت وجودًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي مع عدة آلاف من المتابعين الذين يحتفظون بعلامات تبويب على أسلوب اللعب المعارض للشاب.

لديه موسم خريف آخر في IMG قبل Redshirting لجورجيا في ديسمبر في وقت التصفيات.

خلال عملية التوظيف الخاصة به ، قال كاري إنه على اتصال دائم مع مدرب خط الدفاع في جورجيا ، Tray Scott ، الذي كان بالفعل ينقل النصيحة إلى الشاب.

وقالت كاري: “إنه يحافظ على ذلك بنسبة 100 في المائة من خلال وعبره ، ويخبرني ما أفعله بشكل أفضل وما أحتاج إلى القيام به بشكل أفضل-وما يتطلبه الأمر للوصول إلى هذا المستوى من أن يصبح أحد هؤلاء الدور الأول”.

حصلت على هذا dawg فيه

مثل السنوات الأخرى ، يقضي كاري صباحه الصيفي – الساعة 6 صباحًا – في نظام التدريب الذروة في Deer Park تحت وصاية Golden Ukonu ، وهو رجل خطير مسيء وقع كعامل حر غير معروف مع Tennessee Titans في عام 2016.

بعد خمس ساعات في صالة الألعاب الرياضية التي لا تتجه إلى مسجون ، تدرب عليها منذ المدرسة المتوسطة ، يلقي كاري على قفازات لتدريب MMA والتدريب على الملاكمة.

وقال “بصفتك رجل دفاعي ، فأنت في الأساس ملاكمة. أنت تستخدم يديك للقتال”. “الكثير من التنسيق بين اليد والعين ، والكثير من القدمين السريعة.”

فيما يتعلق بالإعداد العقلي ، يركز كاري على أن يكون أفضل لاعب كرة قدم يمكن أن يكون عليه ، ولكنه متحمس أيضًا لفرص لا شيء – على وجه التحديد كوسيلة لرد العادة لعائلته لدعمه بلا هوادة لحلمه.

ومع ذلك ، فإن فكرة الظهور المستقبلي في لعبة الفيديو “NCAA Football 27” تضع ابتسامة على وجهه.

قال كاري: “سيكون الأمر مجنونًا”. “كل شيء نعمة.”

إنه يتطلع إلى استخدام وقته في المجلس الأعلى للتعليم لإنجاز أكبر في سماع اسمه المسمى في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي على بعد بضع سنوات من الآن.

قال: “إنه هدف وليس حلمًا ، لأنني أعمل عليه كل يوم.”