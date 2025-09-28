برينان عثمان ، غابي بيريولت على فقاعة رينجرز قائمة

حل غابي بيرول وبرينان أوثمان محل كونور شري وبريت بيرارد في مجموعة معسكر التدريب الرئيسي يوم السبت في مركز تدريب MSG بعد أن تزلج الناشئون مع مجموعة هارتفورد في اليوم السابق.

هذا هو مؤشر على اللاعبين الذين هم على فقاعة جعل قائمة رينجرز ليلة الافتتاح.

تزلج Perreault و Othmann على خطوط من المتوقع أن تكون الوحدة الثالثة في تشكيلة Blueshirts.

بينما اصطف Perreault على الجناح الأيسر من نوح لابا وجوني برودزينسكي ، كان عثمان على يسار جووسو بارسينين وتايلور راديش.

قال بيريولت بعد أول مباراة للمعرض: “كلما كنت في ذلك ، سأكون مستعدًا للذهاب”.

بدأت بقية التشكيلة في التبلور لما يمكن أن نتوقع رؤيته في اللعبة 1 من موسم 2025-26.

تزلج Will Cuylle على الجناح الأيسر من JT Miller و Mika Zibanejad ، وقد عادت وحدة Artemi Panarin-Vincent-Alexis Lafrenière المألوفة تمامًا مرة أخرى.

كما تم جمع شمل الخط الرابع الأكثر غزارة في رينجرز في الموسم الماضي ، والذي يضم آدم إدستروم وسام كاريك ومات ريميب.

حل كونور ماكي محل ماثيو روبرتسون في المجموعة الرئيسية يوم السبت ، وأخذ مكانه على الجانب الأيسر من سكوت مورو.

كما كان الحال ، تزلج فلاديسلاف غافريكوف مع آدم فوكس.

قام كل من كارسون سوسي ويل بورغن وأورهو فاكانينن برادين شنايدر بتجميع بقية دفاع رينجرز.

تم تعيين ناثان أسبينال ، الاختيار الكلي للرجال في رينجرز في عام 2024 ، لفريقه المبتدئين ، فلينت فايربيردز في دوري الهوكي في أونتاريو.

وبينما يمرس إصابة منخفضة الجسم ، واصل بانارين التزلج مع الفريق في قميص أحمر غير الاتصال يوم السبت.

يتم إيقاف رينجرز يوم الأحد قبل أن يعودوا إلى التمرين الاثنين ضد سكان الجزيرة في UBS Arena.