بسهولة إبعاد بقع العرق من الغسيل مع حل DIY الطبيعي بالكامل

بقع العرق هي من بين بعض من أكثر لغات الغسيل الإحباط. في حين أن هناك مجموعة متنوعة من مزيل البقع التجارية المصممة لإزالة البقع العرق ، فإنها غالبًا ما تكون باهظة الثمن ولا يمكن الوصول إليها دائمًا. بدلاً من ذلك ، قد تفكر في المزيد من مزيل العرق الطبيعية للبقع التي ليست فقط أكثر بأسعار معقولة ولكنها أيضًا أقل سمية. يعد Borax أحد الحلول الطبيعية الممكنة لإزالة بقع العرق من غسيل الملابس التي قد تفكر فيها في المحاولة.
قد يكون Borax أحد العناصر الأساسية للتنظيف التي يجب أن يكون لديك في متناول اليد ليوم الغسيل ، ومن المهم أن نفهم كيفية عمله. المعروف أيضًا باسم رباعي الصوديوم ، يحتوي Borax نفسه على ثلاثة مكونات رئيسية: الصوديوم والأكسجين والبورون. إنه مسحوق أبيض يحدث بشكل طبيعي في أسرة البحيرة التي جفت ، ولكن يمكنك شرائه من محلات البقالة ومنافذ عبر الإنترنت. من منظور الغسيل ، يتم تقدير Borax ، مثل 20 Mule Team Borax Booster ، لقدرات التبييض والتنظيف. عند استخدامها بشكل صحيح ، مع وضع جميع تدابير السلامة في الاعتبار ، فإن Borax هي إحدى الطرق لتبييض بقع العرق بشكل طبيعي من بعض ملابسك المفضلة. من المعتقد أن المكون يعمل بشكل فعال بسبب قدرته على تليين الماء ، وتبييض الملابس ، وحتى تحييد الروائح.
نصائح لاستخدام البوراكس لإزالة بقع العرق
لعلاج وصمة العرق مباشرة ، فكر في صنع عجينة من البوراكس. مع الأيدي القفاز ، يُمزج ملعقة كبيرة من البوراكس بالماء حتى تقوم بإنشاء عجينة سميكة قابلة للانتشار. ضع كمية سخية على وصمة العرق واتركها للجلوس لمدة 30 دقيقة. خذ فرشاة أسنان وعمل الحل في وصمة عار قبل غسل ملابسك. يمكن أيضًا استخدام Borax كداعم للغسيل ، وليس مجرد علاج موضعي. في هذه الحالة ، يمكنك محاولة إضافة نصف كوب من البوراكس إلى غسيل الملابس الخاصة بك خلال دورة ما قبل السخرية للحصول على دفعة إضافية لإزالة البقع.
على الرغم من فعاليتها المحتملة لبقع العرق ، لا يزال هناك بعض التحذيرات الرئيسية التي يجب مراعاتها ، مثل كل الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند استخدام Borax في الغسيل. لأحد ، قد يكون هذا المكون قاسيًا للغاية بالنسبة للملابس الحساسة ، على الرغم من أن بعض التقارير القصصية تشير إلى أن استخدام المكون أثناء غسل اليدين قد يكون آمنًا طالما ترتدي قفازات. تذكر أنه على الرغم من أنه أمر طبيعي تمامًا ، إلا أن البوراكس لا يزال يعتبر عينًا ورئة ومهيبة للجلد ، ويمكن أن يكون سامًا للأشخاص والحيوانات الذين يستوعبونها عن طريق الخطأ ، لذلك ابتعد عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى القفازات ، من المهم أيضًا ارتداء نظارات واقية أثناء استخدام Borax وتهوية الغرفة قدر الإمكان.