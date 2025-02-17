بسهولة إبعاد بقع العرق من الغسيل مع حل DIY الطبيعي بالكامل

بقع العرق هي من بين بعض من أكثر لغات الغسيل الإحباط. في حين أن هناك مجموعة متنوعة من مزيل البقع التجارية المصممة لإزالة البقع العرق ، فإنها غالبًا ما تكون باهظة الثمن ولا يمكن الوصول إليها دائمًا. بدلاً من ذلك ، قد تفكر في المزيد من مزيل العرق الطبيعية للبقع التي ليست فقط أكثر بأسعار معقولة ولكنها أيضًا أقل سمية. يعد Borax أحد الحلول الطبيعية الممكنة لإزالة بقع العرق من غسيل الملابس التي قد تفكر فيها في المحاولة.

قد يكون Borax أحد العناصر الأساسية للتنظيف التي يجب أن يكون لديك في متناول اليد ليوم الغسيل ، ومن المهم أن نفهم كيفية عمله. المعروف أيضًا باسم رباعي الصوديوم ، يحتوي Borax نفسه على ثلاثة مكونات رئيسية: الصوديوم والأكسجين والبورون. إنه مسحوق أبيض يحدث بشكل طبيعي في أسرة البحيرة التي جفت ، ولكن يمكنك شرائه من محلات البقالة ومنافذ عبر الإنترنت. من منظور الغسيل ، يتم تقدير Borax ، مثل 20 Mule Team Borax Booster ، لقدرات التبييض والتنظيف. عند استخدامها بشكل صحيح ، مع وضع جميع تدابير السلامة في الاعتبار ، فإن Borax هي إحدى الطرق لتبييض بقع العرق بشكل طبيعي من بعض ملابسك المفضلة. من المعتقد أن المكون يعمل بشكل فعال بسبب قدرته على تليين الماء ، وتبييض الملابس ، وحتى تحييد الروائح.