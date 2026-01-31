بصمات بيل بيليشيك في جميع أنحاء جولة باتريوتس سوبر بول 2026

لن تتم إضافة تمثال نصفي لبيل بيليشيك إلى قاعة المشاهير هذا العام، ولكن بصمات أصابعه موجودة في جميع أنحاء Super Bowl 2026.

على الرغم من إزالة العديد من إضافات بيليتشيك ذات الأسماء الكبيرة على مدار هذا الموسم – استبعاد كيندريك بورن وجابريل بيبرز، وتداول كايل دوجر وكيون وايت – أضاف القيصر السابق 16 من أصل 53 لاعبًا في قائمة باتريوتس سوبر بول 2026 خلال فترة حكمه كمدرب رئيسي ومدير عام (2000-23).

وبطبيعة الحال، يظهر تأثير بيليشيك في إدارة اللعبة التي يتقنها المدرب الرئيسي مايك فرابيل.

“لقد تم التشكيك في بناء قائمة بيل عندما اصطف الناس لإطلاق النار عليه،” قال جو جادج، المدير الفني للهجوم في أولي ميس، وهو مساعد بيليشيك منذ فترة طويلة، لصحيفة The Post، “لكن من الواضح أن المزيج من اختيارات المسودة عالية الاستثمار والوكلاء المجانيين الذين اكتسبهم، إلى جانب الاختيارات في الجولة المتوسطة والمتأخرة، يبني الآن عمق القائمة. لا يزال بإمكانك رؤية الرؤية التي كانت لديه في Super Bowl لهذا العام، وقد قام Vrabel بعمل رائع – أقل ما يقال عنه أنه يفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة.

دعونا نلقي نظرة فاحصة:

اختيارات مسودة (10)

آر بي راموندري ستيفنسون (المستدير الرابع لعام 2021)

يعد الاندفاع السابق الذي يبلغ طوله 1000 ياردة تحت قيادة Belichick جزءًا من المشاركة بالوقت مع TreVeyon Henderson. توقفت لمسات ستيفنسون ولكن كان لديه 948 ياردة من المشاجرة وكان العمود الفقري المكون من 25 حملًا في مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي.

دبليو آر ديماريو دوجلاس (المستدير السادس لعام 2023)

تراجعت أرقام دوغلاس إلى أدنى مستوياتها المهنية عند 31 عملية صيد لمسافة 447 ياردة لكن ياردة لكل هدف قفزت إلى أفضل مستوى في مسيرته 9.7. إنه يقدم بعض القدرة على الاندفاع المبتكرة أيضًا.

WR كايشون بوتي (المستدير السادس لعام 2023)

خدش صحي لثماني مباريات متتالية بصفته مبتدئًا، ظهر بوت بموسم إنتاجي ثانٍ على التوالي. لقد كان من بين متصدري الدوري بمسافة 16.7 ياردة لكل عملية صيد وسجل ستة هبوط.

OL مايك أونوينو (المستدير السادس لعام 2020)

أحد أكثر الحواجز التي يتم تقديرها بأقل من قيمتها في اتحاد كرة القدم الأميركي، لعب Onwenu بشكل حصري كحارس أيمن ولكنه اصطف في التدخل في الماضي. لقد سمح بكيسين وضربة قورتربك أخرى ، وحقق تمديده لمدة ثلاث سنوات بقيمة 57 مليون دولار.

دي تي كريستيان بارمور (2021 الجولة الثانية)

أدت جلطات الدم إلى تهميش بارمور معظم عام 2024 وتركته مع 11 مسيرة مهنية خلال أربعة مواسم. تولى بارمور دورًا أكبر تحت قيادة فرابيل، على الرغم من أنه لم يكن لديه سوى موسم وظيفي واحد بأكثر من ثلاثة أكياس (ثمانية في عام 2023).

OLB Anfernee Jennings (المستدير الثالث لعام 2020)

أعيد توقيعه خلال موسم جيرود مايو الوحيد كمدرب رئيسي (2024)، بدأ جينينغز 30 مباراة في 2023-24 لكنه كان احتياطيًا (حقيبتين) هذا الموسم لإضافات الوكيل الحر هارولد لاندري وكلافون تشيسون. إنه باتريوت الأطول خدمة بيوم واحد فوق أونوينو.

إل بي مارتي مابو (المستدير الثالث لعام 2023)

نظرًا لكونه لاعبًا هجينًا في مجال السلامة، فقد تم تقليص الدور الدفاعي لمابو إلى 120 لقطة في 17 مباراة، لكنه ظل فريقًا خاصًا أساسيًا.

صانع الألعاب كريستيان جونزاليس (الجولة الأولى في 2023)

كانت إحدى التحركات الذكية الأخيرة التي قام بها Belichick هي التداول من رقم 14 إلى رقم 17 للعبث بفرص Jets في صياغة تدخل هجومي وما زال ينتهي به الأمر مع Pro Bowler الذي يعتقد بعض الكشافة أنه أفضل لاعب ركني في الفصل. أدى اعتراض مسيرته الرابعة إلى حسم مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي.

CB ماركوس جونز (2022 الجولة الثالثة)

الظهير الركنية الأساسي بدوام جزئي (22 مهنة) هو كهربائي مع الكرة في يديه. سجل عائد All-Pro مرتين أربع نقاط هبوط (اثنتان من البيك-ستة واثنان من ركلة الجزاء) هذا الموسم.

بي برايس بارينجر (المستدير السادس لعام 2023)

لقد سدد ما يقرب من النصف هذا الموسم (51) كما كان الحال في موسمه الصاعد – بفضل هجوم أفضل – ولكن بلغ متوسطه 40.6 ياردة صافية مع 41.2 بالمائة من ركلاته داخل خط الـ 20 ياردة.

قال جادج: “في ستيفنسون وأونوينو، كان بيل قادرًا على رؤية الجانب الإيجابي فيهما، لكنه كان يعلم أن الاستثمار في تطويرهما سيؤتي ثماره بشكل كبير”. “لقد تراجع جينينغز وبوت عن الكثير من لوحات المسودة بعد حصولهم على درجات عالية في السنة الأخيرة من دراستهم الجامعية، لكنه كان على قناعة بأنها ستكون مناسبة وتتطور إلى (قطع) مهمة.”

“غونزاليس وبارمور – على الرغم من المناقشات الداخلية بينهما وبين لاعبين آخرين في المسودة – اتخذا القرارات النهائية ليعلم أنهما سيكونان المستقبل في مواقع التأثير للدفاع.”

الصفقات/الوكلاء الأحرار (6)

تي إي هانتر هنري (2021)

قبل أن تكون فورة إنفاق الوكيل المجاني البالغة 364 مليون دولار التي قدمها باتريوتس في عام 2025 بمثابة الفوز بالجائزة الكبرى، كانت إنفاقهم البالغ 290 مليون دولار في عام 2021 بمثابة إفلاس. لم يبق سوى هنري، وقد حقق للتو أعلى مستوى مهني له على مدار 10 سنوات وهو 768 ياردة بالإضافة إلى 10 هبوط كغطاء أمان لدريك ماي.

أو تي فيديريان لوي (2023)

تم الحصول عليه من الفايكنج قبل قطع المعسكر التدريبي مباشرة بسبب إصابة ثلاثة احتياطيين آخرين، وكان لوي لاعبًا أساسيًا بدوام كامل في عام 2024. وقد عاد إلى دوره الأنسب كاحتياطي (أربع بدايات) ومانع إضافي في مسافة قصيرة من الياردات تحت قيادة فرابيل.

إل بي كريستيان إليس (2023)

اعتبره هدية فراق. اللاعب الثالث قبل الأخير الذي أضافه بيليشيك لعب في أربع مباريات في أواخر الموسم وأعاد توقيعه خلال عهد مايو. لقد انطلق هذا الموسم بـ 94 تدخلات – بما في ذلك واحدة نبهت لاعب الوسط العمالقة جاكسون دارت إلى فوائد الانزلاق – وتعثر قسري في 15 مباراة.

إل بي جاهلاني تافاي (2021)

بعد مواسم متتالية من 100 تدخل، غاب تافاي عن خمس مباريات ولم يبدأ خمس مباريات أخرى حيث تكيف مع نظام جديد يعطي الأولوية للسرعة. لقد حصل الفريق على جائزة Ed Block Courage بعد التغلب على العديد من الصعوبات خارج الملعب.

سي بي أليكس أوستن (2023)

تم توقيعه بعد أن تم قطعه من قبل Bills and Texans، وقد أمضى أوستن وقتًا في الاحتياط المصاب في الموسمين الماضيين. عندما يكون بصحة جيدة، فقد قدم العمق (مباراتان في عام 2024) في الدفاع والفرق الخاصة.

إس بريندن سكولر (2022)

كان Belichick دائمًا يفخر باكتشافه للأحجار الكريمة غير المصقولة مثل Schooler، لدرجة أنه كان لديه 18 لاعبًا في القائمة المكونة من 53 لاعبًا لموسم Super Bowl لعام 2017. يقود سكولر فريق باتريوتس في لقطات فرق خاصة خلال المواسم الأربعة الماضية وكان أحد أعضاء الفريق الأول لعام 2024.

قال جادج: “تم اعتبار سكولر وجونز بمثابة قيمة فورية للفرق الخاصة، لكنك ترى أن تطورهما ينقلهما إلى لاعبين دفاعيين. إنه لأمر رائع أن نرى الوطنيين يعودون إلى Super Bowl.”