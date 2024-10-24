بطانة فضية لسكان الجزيرة أنتوني دوكلير كما كشف الجدول الزمني للإصابة

يمكن أن يحصل سكان الجزيرة على بعض التشجيع من الجدول الزمني لأنطوني دوكلير، لكنهم سيظلون بدونه حتى منتصف نوفمبر على الأقل.

وأعلن الفريق أن دوكلير سيغيب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع بسبب إصابة في الجزء السفلي من الجسم بعد سقوط الجناح في وقت متأخر من الفوز على الكنديين يوم السبت.

لم يضع دوكلير وزنه على ساقه اليمنى بعد الاستيقاظ وبدا أنه يمسك فخذه.

بعد أن أخبر لو لامورييلو الصحفيين في البداية أنه من المتوقع أن يكون “طويل الأمد”، بدا الأمر وكأن سكان الجزيرة قد خرجوا بسهولة نسبيًا من أربعة إلى ستة أسابيع.

لكن لا يزال هناك وقت طويل بدون لاعب يكمل الخط الأول، خاصة عندما يعاني سكان الجزيرة من أجل التسجيل مؤخرًا.

لم يعلن سكان الجزيرة بعد ما إذا كان سيتم نقل Duclair إلى احتياطي المصابين على المدى الطويل (LTIR) أم لا، ولكن هذه ستكون خطوة منطقية تالية.

ينص فريق LTIR على أنه يجب على اللاعب أن يغيب لمدة 24 يومًا و10 مباريات على الأقل، ولكن ذلك سيكون ضمن جدوله الزمني ويمنح سكان الجزيرة – الذين لديهم حاليًا 12 مهاجمًا صحيًا فقط – مزيدًا من المرونة في الحد الأقصى لاستدعاء بيير إنجفال ولاعب إضافي.