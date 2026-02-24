بطل الهوكي في فريق الولايات المتحدة الأمريكية جاك هيوز “متحمس للغاية” للقاء ترامب بعد أن رفض الفريق النسائي دعوة حالة الاتحاد

قال جاك هيوز، الحائز على الميدالية الذهبية في فريق الولايات المتحدة الأمريكية للهوكي، إنه وزملاؤه “متحمسون للغاية” للقاء الرئيس ترامب بعد دعوتهم إلى خطاب حالة الاتحاد بعد نجاحهم ضد غريمهم اللدود كندا.

وقال هيوز، الذي سجل هدف الفوز يوم الأحد 2-1، لصحيفة ديلي ميل يوم الاثنين خارج حفلة ميامي الخاصة بالفريق: “نحن فخورون جدًا بتمثيل الولايات المتحدة، وعندما تتاح لك فرصة الذهاب إلى البيت الأبيض ومقابلة الرئيس، فإننا فخورون بكوننا أمريكيين وهذا أمر وطني للغاية”.

“بغض النظر عن آرائكم، نحن متحمسون للغاية للذهاب إلى البيت الأبيض غدًا ولنكون جزءًا من ذلك”.

وسيتوجه فريق الرجال إلى واشنطن العاصمة للقاء ترامب، لكن فريق الهوكي النسائي الأمريكي رفض الدعوة لحضور خطاب حالة الاتحاد.

وتجاهل هيوز رد الفعل العنيف الذي تلقاه فريق الرجال من قبل البعض لقبوله دعوة البيت الأبيض.

وأضاف هيوز: “الجميع يقدمون لنا رد فعل عنيفًا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم”.

“الناس سلبيون جدًا هناك ويحاولون فقط العثور على سبب للتقليل من شأن الناس وتحقيق شيء من لا شيء تقريبًا.”

ورفض هيوز أي إشارة إلى وجود توتر بين فريقي الرجال والسيدات في ضوء الردود المختلفة على دعوة ترامب.

وقال: “لديهم جداول مزدحمة أيضًا. أعتقد أن علاقتنا معهم، على مدار تواجدنا في قرية الرياضيين، وثيقة للغاية مع مجموعتهم”.

وقال الفريق النسائي إنه لن يقبل عرض ترامب بسبب الالتزامات “المقررة مسبقًا”.

قال متحدث باسم الولايات المتحدة الأمريكية للهوكي لشبكة NBC News: “نحن ممتنون بشدة للدعوة الموجهة إلى فريق الهوكي الأمريكي للسيدات الحائز على الميدالية الذهبية، ونقدر بشدة الاعتراف بإنجازهم الاستثنائي”.

“بسبب التوقيت والالتزامات الأكاديمية والمهنية المقررة مسبقًا بعد الألعاب، لن يتمكن الرياضيون من المشاركة”.

وقال المتحدث إن الفريق “يتشرف” بتلقي الدعوة.

وحاولت جينيفر سيبيل نيوسوم، زوجة جافين نيوسوم، إلقاء نكتة على حساب ترامب بعد أن رفض فريق الهوكي النسائي الدعوة.

وقال ترامب مازحا لفريق الرجال إنه سيتم عزله إذا لم يوجه الدعوة إلى فريق السيدات.

وكتبت سيبيل نيوسوم: “من الواضح أنهم يفضلون الساحات التي تحظى فيها المرأة بالاحترام الفعلي! كما ينبغي”.

هنأ ترامب فريق الرجال في مكالمة ما بعد المباراة بتيسير من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

وقال: “سنلقي خطاب حالة الاتحاد مساء الثلاثاء”.

“يمكنني أن أرسل طائرة عسكرية أو شيء من هذا القبيل، ولكن إذا كنت ترغب في ذلك، فهي أروع ليلة.”

وسُمع بعض الرجال وهم يقولون “نحن موجودون” استجابة لدعوة ترامب. ليس من الواضح ما إذا كان فريق الرجال سيحضر خطاب حالة الاتحاد.

احتفل فريق الهوكي للرجال التابع لفريق الولايات المتحدة الأمريكية بفوزه بحمل قميص زميله الراحل جوني جودرو عالياً. قُتل جودرو وشقيقه ماثيو على يد سائق مخمور مزعوم في أغسطس 2024.