بطولات كارسون بيك المتأخرة تدفع ميامي إلى مباراة لقب CFP

جلينديل ، أريزونا – سارع كارسون بيك للهبوط على مسافة 3 ياردات قبل 18 ثانية من نهاية المباراة ، وستعود ميامي إلى المنزل للحصول على فرصة في أول بطولة وطنية لها منذ عام 2001 بعد فوزها على ميسيسيبي 31-27 في نصف نهائي مبهج لكرة القدم الجامعية في فييستا بول مساء الخميس.

تم تفكيك دفاع الأعاصير المصنفة العاشرة (13-2) من قبل المتمردين المصنفين السادس (13-2) في ربع رابع جامح ، حيث سقطوا في حفرة 27-24 بعد أن ألقى ترينيداد تشامبليس تمريرة لمس 24 ياردة إلى Dae’Quan Wright مع بقاء 3:13.

بيك، الذي فاز بلقب وطني كنسخة احتياطية في جورجيا، أبقى الأعاصير هادئة وسط العاصفة، وقادهم إلى أسفل الملعب لتحقيق نتيجة الفوز – وتسديدة على اللقب الوطني على ملعبهم في ملعب هارد روك في 19 يناير. بيك هو 37-5 كبداية، بما في ذلك موسمين في جورجيا.

خسر المتمردون المصنفون السادس مدربهم قبل المباراة الفاصلة، ولكن ليس أعصابهم.

إذا كان هناك أي شيء، يبدو أن قرار Lane Kiffin بالانضمام إلى LSU قد عزز عزيمة Ole Miss، مما دفع المتمردين إلى أفضل موسم في تاريخ المدرسة – وفي مباراة من أول مباراة في البطولة الوطنية.

أبقى Ole Miss ميامي في متناول اليد عندما نجح هجومها وتقدم 19-17 على الهدف الميداني الرابع للوكاس كارنيرو من 21 ياردة.

ملاخي توني، بطل فوز ميامي الافتتاحي في CFP على Texas A&M، حول تمريرة الشاشة إلى هبوط 36 ياردة مما جعل ميامي تتقدم 24-19.

تمريرة تشامبليس من TD إلى رايت أعادت المتمردين إلى القمة، لكن الجري غير المحتمل انتهى عندما لم يتمكن الدفاع من صد الأعاصير.

ولكن يا له من سباق كان.

مع قيام بيت جولدينج باتخاذ القرارات بعد ترقيته من منسق دفاعي إلى مدرب رئيسي، وبقاء معظم المساعدين، فجر المتمردون تولين لافتتاح المباراة الفاصلة وأسقطوا جورجيا القوية في ربع نهائي CFP.

لقد واجهوا نوعًا مختلفًا من العاصفة في الأعاصير.

أعادت ميامي ذكريات فريق البطولة الوطنية لعام 2001 خلف دفاع تحول من مسامي إلى غير قابل للاختراق تقريبًا في موسمه الأول تحت قيادة المنسق كوري هيثرمان.

احتشدت الأعاصير في وقت مبكر في Fiesta Bowl، مما أدى إلى احتجاز Ole Miss إلى -1 ياردة.

مسرحية واحدة أثارت حماسة المتمردين ومعجبيهم المشاغبين.

انطلق كيوان لاسي، ثالث أفضل مهاجم في البلاد، من خلال ثقب في المنتصف لمسافة 73 ياردة في اللعب الأول في الربع الثاني – وهي أطول مسافة يسمح بها دفاع ميامي منذ عام 2018.

بدت الأعاصير راضية عن الهجوم على المتمردين في قطع صغيرة ، مما أدى إلى إنشاء مسار CharMar Brown لمسافة 4 ياردات وهدف ميداني.

فتحت ميامي المباراة العميقة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، مستفيدة من تغطية فاشلة لتمريرة لمس 52 ياردة من بيك إلى كيلان ماريون.