بعد بلوغك سن الخمسين، ستحتاج إلى شرب المزيد من الماء.. إليك السبب

ستجد في هذه الأيام زجاجات مياه كبيرة الحجم قابلة لإعادة الاستخدام – كبيرة الحجم لدرجة أنه يمكن حملها بمقبض. غالبًا ما تتسع لنحو نصف جالون (أو 64 أونصة) لتلبية احتياجاتك اليومية من الترطيب. على الرغم من أن قاعدة الثمانية أكواب كانت تقديرًا تقريبيًا للجميع، إلا أن معظم الناس لا يشربون ما يقرب من هذا المقدار.
تحتاج إلى شرب المزيد من الماء للمساعدة في تليين مفاصلك، وتعديل درجة حرارة جسمك، وتخليص جسمك من الفضلات. تقول جيمي كول، خبيرة المكونات غير السامة في Girls Who Eat، إن الرجال قد يحتاجون إلى ما يصل إلى 15 كوبًا من الماء والنساء 11 كوبًا من الماء اعتمادًا على مستوى نشاطهم ووزنهم والمناخ. مع تقدمك في العمر، قد تحتاج إلى شرب المزيد من الماء مقارنة بما كنت تشربه قبل سنوات. وقالت: “تختلف كميات الماء من شخص لآخر وعوامل إضافية مثل الأدوية وصحة الكلى”.
وفقًا لمقال نُشر عام 2023 في مجلة Nutrients، تبدأ كليتاك في فقدان قدرتهما على الاحتفاظ بالمياه بدءًا من سن الأربعين، مما يجعل من الصعب عليك الحفاظ على توازن السوائل في جسمك. ويتسارع هذا التدهور بعد سن 65 عامًا. وهذا التدهور التدريجي في وظائف الكلى هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل كبار السن أكثر عرضة للجفاف.
أسباب أخرى تجعل كبار السن بحاجة إلى شرب المزيد من الماء
يميل كبار السن إلى تناول العديد من الأدوية التي قد تسبب الجفاف. يؤثر الميتفورمين والأدوية المماثلة المستخدمة لعلاج مرض السكري على مستويات الترطيب لديك لأنها تجعلك تتبول بشكل متكرر. يمكن أن تسبب هذه الأدوية والملينات أيضًا الإسهال الذي قد يسبب الجفاف. يمكن لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين المستخدمة لعلاج ضغط الدم أن تقلل من رغبتك في شرب الماء، كما تعمل مدرات البول المستخدمة أيضًا لعلاج ضغط الدم على تقليل كمية السوائل في الأوعية الدموية.
وتضيف المقالة المنشورة في مجلة Nutrients عام 2023 أن كبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو في مرافق رعاية المسنين قد يجدون صعوبة في الحركة أو يعانون من مشاكل في البلع، مما يجعل من الصعب الحصول على كوب أو كوبين إضافيين من الماء بين الوجبات. وقد يحد الأشخاص المصابون بسلس البول طواعية من تناولهم للمياه، وقد ينسى كبار السن المصابون بالخرف شرب كمية كافية من السوائل لمنع الجفاف.
مع مرور سنوات عديدة من التآكل والتلف في مفاصلك، يبدأ الغضروف الذي يحمي مفاصلك في التدهور. يتكون الغضروف من 80% من الماء، وعندما تصاب بالجفاف، فإنك تخاطر بسحب جسمك للسوائل من مفاصلك لدعم وظائف أخرى (وفقًا لـ AARP).
كيفية الحفاظ على رطوبة جسمك
نظرًا لأن احتياجاتك من الترطيب قد تختلف عن احتياجات الآخرين، يقترح جيمي كول استشارة طبيبك لمعرفة كمية السوائل الأفضل لك كل يوم. إن شرب السوائل فقط عندما تشعر بالعطش ليس كافيًا. قد تحتاج إلى شرب المزيد من الماء بين الوجبات للبقاء رطبًا بشكل كافٍ. يمكن أن يمنحك البول تلميحًا عن مستويات الترطيب لديك. غالبًا ما يكون البول الداكن علامة على الجفاف، ولكن لاحظ أيضًا ما إذا كنت تشعر بمزيد من التعب أو الدوار أو الارتباك.
قد يكون من الصعب تتبع كمية المياه التي تشربها كل يوم، ولكن الاحتفاظ بزجاجة مياه سعة نصف جالون يمكن أن يساعدك في قياس كمية المياه التي شربتها طوال اليوم. هناك أيضًا زجاجات مياه ذكية تنبهك عندما يحين وقت الشرب. يمكنك أيضًا تتبع كمية المياه التي تتناولها من خلال تطبيقات محددة على هاتفك أو تطبيقات العافية الأخرى التي تتعقب التغذية أو التمارين الرياضية.
إذا كنت تجد شرب الماء مملًا، فتذكر أن العديد من الفواكه والخضروات تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما قد يبقيك رطبًا. تجنب الحصول على ترطيبك من الكافيين أو الكحول لأن كلاهما يسبب الجفاف. تقترح كول إضافة القليل من الليمون أو الليمون الحامض لإضفاء بعض النكهة، أو يمكنك إضافة الخيار والنعناع إلى الماء. تقول: “أضف عصير الفاكهة الحقيقي (يمكنك صنع عصير البطيخ في المنزل) أو احصل على عصير من المتجر يحتوي على 100% من عصير الفاكهة الحقيقي مثل التوت البري أو التوت الأزرق وأضف القليل منه إلى الماء”.