بعد بلوغك سن الخمسين، ستحتاج إلى شرب المزيد من الماء.. إليك السبب

ستجد في هذه الأيام زجاجات مياه كبيرة الحجم قابلة لإعادة الاستخدام – كبيرة الحجم لدرجة أنه يمكن حملها بمقبض. غالبًا ما تتسع لنحو نصف جالون (أو 64 أونصة) لتلبية احتياجاتك اليومية من الترطيب. على الرغم من أن قاعدة الثمانية أكواب كانت تقديرًا تقريبيًا للجميع، إلا أن معظم الناس لا يشربون ما يقرب من هذا المقدار.

تحتاج إلى شرب المزيد من الماء للمساعدة في تليين مفاصلك، وتعديل درجة حرارة جسمك، وتخليص جسمك من الفضلات. تقول جيمي كول، خبيرة المكونات غير السامة في Girls Who Eat، إن الرجال قد يحتاجون إلى ما يصل إلى 15 كوبًا من الماء والنساء 11 كوبًا من الماء اعتمادًا على مستوى نشاطهم ووزنهم والمناخ. مع تقدمك في العمر، قد تحتاج إلى شرب المزيد من الماء مقارنة بما كنت تشربه قبل سنوات. وقالت: “تختلف كميات الماء من شخص لآخر وعوامل إضافية مثل الأدوية وصحة الكلى”.

وفقًا لمقال نُشر عام 2023 في مجلة Nutrients، تبدأ كليتاك في فقدان قدرتهما على الاحتفاظ بالمياه بدءًا من سن الأربعين، مما يجعل من الصعب عليك الحفاظ على توازن السوائل في جسمك. ويتسارع هذا التدهور بعد سن 65 عامًا. وهذا التدهور التدريجي في وظائف الكلى هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل كبار السن أكثر عرضة للجفاف.