بعد سنوات من خروج WWE، يعود جيسي فينتورا بشكل غير متوقع

“لقد تجمد الجحيم.”

كان هذا هو المصطلح الذي استخدمه جيسي فينتورا لوصف عودته غير المتوقعة إلى WWE، حيث سيكون معلقًا ضيفًا في برنامج “Saturday Night’s Main Event” الذي يبث مباشرة من Nassau Coliseum على قناة NBC في وقت الذروة يوم السبت.

وفي مقابلة حصرية مع The Post، نسب فينتورا الفضل إلى ابنه تيريل، الذي يعمل وكيلًا لحاكم ولاية مينيسوتا السابق ونجم WWE.

“إنه مؤهل جدًا لذلك. قال فينتورا: “لقد كان مساعدًا لشون بن، لذا فهو يتمتع بالخبرة”.

واشتهر فينتورا بنطح فينس مكمان بسبب الصراعات المالية التي حدثت بين عامي 1986 و1990.

ومع ذلك، فإن WWE تخضع لإدارة جديدة حيث يترأس عملاق هوليوود WME الآن الشركة ونيك خان كرئيس وبول “تريبل إتش” ليفيسك كرئيس للمحتوى.

وقال فينتورا: “كان ابني من محبي المصارعة ومعجبًا بنفسي عندما كنت صغيرًا، لذا أخذ على عاتقه إجراء بعض الاتصالات مع المالك الجديد وبدأوا في الحديث”.

“أدى شيء إلى آخر، وأدركت أنهم كانوا تحت ملكية جديدة ولم أكن سألتزم بالمعيار القديم الذي يفسر سبب طردي من قبل. وها قد حدث. سأخبرك بهذا: لقد فعلت ذلك بأنانية من أجل أطفالي. عمري 73 الآن. لن أكون موجودًا إلى الأبد. أريد أن أضعه حيث إذا حصل أي شخص على المال من اسمي، أريد أن يحصل أطفالي على جزء منه.

وهكذا، وقع فينتورا عقد “Legends” مع WWE، مما أدى إلى إعلان ظهوره.

قال فنتورا: “مع عودة حدث Saturday Night الرئيسي بعد 40 عامًا، قال أحدهم: “نحتاج إلى جيسي لهذا الغرض”. “نظرًا لأننا تفاوضنا بالفعل على صفقة Legends، لم يكن التفاوض بشأن هذا أمرًا كبيرًا. لقد تحطم الجليد والآن تجمد الجحيم.”

غادر مكمان WWE في وقت سابق من هذا العام بعد اتهامه بسوء السلوك الجنسي من قبل موظف سابق. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات والدعوى معلقة.

جاءت معركة فينتورا الأولى مع مكمان قبل ريستليمانيا 2 في عام 1986 عندما سمع رئيس WWE السابق من هالك هوجان أن فينتورا كان يشن حملة لتوحيد غرفة خلع الملابس بالإضافة إلى المصارعين المحترفين من العروض الترويجية الأخرى.

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وقال فنتورا: “لم أطرد بشكل مباشر بسبب ذلك، ولكن يمكنك المراهنة على أن ذلك لعب دوراً”.

غادر فينتورا WWE في نهاية المطاف في عام 1990 بعد نزاع وقع فيه على صفقة ترويج خارجية مع Sega.

“أنا أملك اسم جيسي فنتورا “The Body”. قال فينتورا: “لقد حصلت على حقوق الطبع والنشر لدى الحكومة”، مشيرًا إلى أن مكمان لم يكن مستعدًا للتفاوض معه بشأن التسويق الخارجي.

نجح Ventura أيضًا في رفع دعوى قضائية ضد WWE بعد عام بسبب حقوق ملكية مبيعات الفيديو.

في حين أن فينتورا يرجع الفضل في عودته إلى ملكية WWE الجديدة، فقد شارك في العديد من المظاهر الأخرى مع الشركة منذ خروجه المضطرب، بما في ذلك مكان كحكم ضيف خاص في SummerSlam في عام 1999 لمباراة بين ميك فولي وتريبل إتش، بالإضافة إلى التعريفي. في قاعة المشاهير WWE في عام 2004.

في المحادثة الهاتفية، كان فينتورا لا يزال يحتفظ بالكرة السريعة.

لقد كان واثقًا تمامًا من أنه كان سيتمكن من هزيمة دونالد ترامب – وأي شخص آخر – في الانتخابات الرئاسية الوطنية بالدعم المالي المطلوب، لكنه كان مصرًا على أنه لن يركع لأي من الحزبين السياسيين الرئيسيين للحصول على هذه الفرصة.

وكان فوز فينتورا بمنصب حاكم ولاية مينيسوتا قد نسب إليه الرئيس المنتخب ترامب في الماضي الفضل في إشعال طموحاته السياسية.

بالإضافة إلى عمله المتجدد في WWE، أطلق Ventura شركة Jesse Ventura Farms التجارية للقنب.

“السبب هو أن زوجتي أصيبت بنوبات صرع. وقال إن القنب هو الشيء الوحيد الذي أوقفهم.