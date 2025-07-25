بعد 10 سنوات ، لم يتم تداول Wild Night Wilmer Flores

رياضة
بعد 10 سنوات ، لم يتم تداول Wild Night Wilmer Flores

سيكون فريق Mets في سان فرانسيسكو ليلة الجمعة ، فقط خجول من الذكرى السنوية العاشرة لغير Trade الذي ساعد في قلب موسم 2015 ، الذي شارك (أو على الأقل متورط تقريبًا) Wilmer Flores.

أصبح Flores الآن في عامه الثالث عشر في The Majors – والسادس مع العمالقة – لكن أي شخص كان حول كوينز خلال موسم السلسلة العالمية الأخيرة يتذكر دور اللاعب في المساعدة في إعادة Mets إلى أكتوبر.

بدأ الأمر في 29 يوليو 2015 ، حيث كان Mets في طور الخسارة أمام Padres في Citi Field وظهرت التقارير التي تفيد بأن Flores قد تم تداولها مع Brewers – إلى جانب Zack Wheeler – في مقابل كارلوس غوميز.

مع حشد من الحشد ، حصل Word على فلوريس أنه تم تداوله من قبل الفريق الذي وقعه خارج فنزويلا في عام 2007.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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