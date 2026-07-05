بعد 62 عامًا من آخر أداء له في المركز الأول، أحياه بول مكارتني في حفل زفاف تايلور سويفت

بدا حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي وكأنه حدث ملكي. وبالنظر إلى الضيوف الحاضرين وأجواء ماديسون سكوير غاردن، فقد يكون الأمر كذلك. كان الكرز الموجود على الكعكة هو بول مكارتني وهو يسحب أغنية البيتلز الكلاسيكية “أريد أن أمسك يدك” ليغني للعروسين.

بالنسبة الى اشخاص، في حفل الاستقبال الذي أقيم في 3 يوليو 2026 في مدينة نيويورك، قام مكارتني بتشغيل الأغنية التي صعدت إلى قمة قائمة Billboard Hot 100 في عام 1964. ما الذي يميز هذه النغمة مقارنة بأغاني البيتلز الشهيرة الأخرى؟ حسنًا، لقد كانت الفرقة الأولى في قائمة Billboard Hot 100 في الولايات المتحدة، مما يمثل الفصل التالي في Beatlemania حيث انتشرت في جميع أنحاء العالم. شهد المسار أيضًا ترشيح المجموعة لسجل العام في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 1965 (في النهاية، خسروا أمام أسترود جيلبرتو وستان جيتز “الفتاة من إيبانيما”).

في تطور ملحوظ من القدر، لعبت فرقة البيتلز آخر مرة أغنية “أريد أن أعزف يدك” في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 1964. لذلك، من المناسب أن يعيد مكارتني زيارة المسار الأسطوري في نفس المدينة بعد 62 عامًا لمثل هذه المناسبة الكبرى.