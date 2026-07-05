بعد 62 عامًا من آخر أداء له في المركز الأول، أحياه بول مكارتني في حفل زفاف تايلور سويفت

بدا حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي وكأنه حدث ملكي. وبالنظر إلى الضيوف الحاضرين وأجواء ماديسون سكوير غاردن، فقد يكون الأمر كذلك. كان الكرز الموجود على الكعكة هو بول مكارتني وهو يسحب أغنية البيتلز الكلاسيكية “أريد أن أمسك يدك” ليغني للعروسين.
بالنسبة الى اشخاص، في حفل الاستقبال الذي أقيم في 3 يوليو 2026 في مدينة نيويورك، قام مكارتني بتشغيل الأغنية التي صعدت إلى قمة قائمة Billboard Hot 100 في عام 1964. ما الذي يميز هذه النغمة مقارنة بأغاني البيتلز الشهيرة الأخرى؟ حسنًا، لقد كانت الفرقة الأولى في قائمة Billboard Hot 100 في الولايات المتحدة، مما يمثل الفصل التالي في Beatlemania حيث انتشرت في جميع أنحاء العالم. شهد المسار أيضًا ترشيح المجموعة لسجل العام في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 1965 (في النهاية، خسروا أمام أسترود جيلبرتو وستان جيتز “الفتاة من إيبانيما”).
في تطور ملحوظ من القدر، لعبت فرقة البيتلز آخر مرة أغنية “أريد أن أعزف يدك” في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 1964. لذلك، من المناسب أن يعيد مكارتني زيارة المسار الأسطوري في نفس المدينة بعد 62 عامًا لمثل هذه المناسبة الكبرى.
“أريد أن أمسك يدك” جلبت فرقة البيتليمانيا إلى أمريكا
هناك العديد من الفرق الأوروبية التي حققت نجاحًا في قارتها ولكنها لم تتمكن أبدًا من احتلال الأرض عبر البركة. بالنسبة لفرقة البيتلز، فإن نجاح أغنية “أريد أن أمسك يدك” – وخاصة في أمريكا – دفعهم إلى مستوى آخر على لائحة العظماء على مر العصور. إنها الأغنية التي نبهت الجمهور السائد في الولايات المتحدة إلى عملاق موسيقى الروك أند رول هذا من ليفربول، إنجلترا. في النهاية، حقق فريق البيتلز إنجازًا لا يصدق في عام 1964 في ذروة شهرتهم من خلال حصولهم على ستة أغاني فردية في قائمة Billboard Hot 100.
وقال بول مكارتني لمجلة رولينج ستون: “لحسن الحظ، لم نكن نعرف ما هي أمريكا – كنا نعرف فقط حلمنا بها – أو ربما كنا سنشعر بالخوف الشديد”. قام فريق تأليف الأغاني المكون من مكارتني وجون لينون بتأليف أغنية أحدثت ضجة كبيرة في الثقافة الشعبية، مما أدى إلى ظهور فرقة البيتلز في “عرض إد سوليفان”. أدى الظهور إلى متابعة البرنامج لأكثر من 70 مليون مشاهد. ولوضع ذلك في سياقه، شاهد الحلقة النهائية من مسلسل Friends، The Last One، 52.5 مليون شخص، لذلك كان فريق البيتلز أكبر من تشاندلر، وروس، وجوي، ومونيكا، وراشيل، وفيبي. من المناسب أن تأتي عودة هذه الأغنية الناجحة في حفل زفاف القرن بين تايلور سويفت وترافيس كيلسي.