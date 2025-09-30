بقع بستاني يفاجئ الزوار على النباتات: “لم أكن أعتقد أن البستنة جاءت مع عرض مجاني”

البستنة هي هواية لأولئك الذين لا يحتاجون إلى إرضاء فوري. إن الزراعة ، والأعشاب الضارة ، والتخصيب جميعها تنضم معًا لتحقيق نتائج طويلة الأجل. لذلك عندما تنفجر الدراما بين أوراق الخضار الخاصة بك ، فإنها هي مفاجأة كبيرة. لحسن الحظ ، كان لدى بستاني هاتفه في متناول اليد لالتقاط مقطع فيديو من ذبابة و Caterpillar يقاتله على نبات الطماطم. ألهم الفيديو ، الذي تم نشره على reddit بواسطة user @no1_2_nobody ، التعاطف مع caterpillar من جانب العديد من المعلقين. حسنًا ، أنقذ مشاعرك العطاء لمخلوق أكثر جدارة: هذا اليرقة الخضراء المخططة ، نعم ، جميلة جدًا ، لكنها دودة طماطم خبيثة تشق طريقها إلى الفاكهة اللذيذة.

في الفيديو ، تبذل دودة الطماطم ، التي تبدو منزعجة للغاية وضعيفة بعض الشيء ، قصارى جهدها لمحاربة ذبابة مزعجة. إذا كان هذا الخطأ هو ما يعتقده بعض المعلقين Reddit ، فإن دودة القرن لديها سبب لتكون أكثر من انزعاج. على الرغم من أن الحركات السريعة والمتنزولة تجعل الذبابة يصعب تحديدها على وجه اليقين ، فمن المحتمل أن تكون ذبابة tachinid. هؤلاء الرجال هم أخطاء جيدة ستطار بالآفات من حديقتك. إنهم يتناولون عددًا من آفات الحديقة وهم ملقحات قيمة.

البستانيين لا يلتقطون عادة الذباب المتسلل في العمل. هذا يجعل @no1_2_nobody الفيديو نفسه رائع للغاية. إذن ماذا تفعل الذبابة إلى دودة القرن؟ مثل الطفيل ، ستستخدم الذبابة الدودة كمضيف لذاته. ولكن كيف يحدث هذا ، وهل ديدان القرن فريسته الوحيدة؟