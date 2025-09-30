بقع بستاني يفاجئ الزوار على النباتات: “لم أكن أعتقد أن البستنة جاءت مع عرض مجاني”

البستنة هي هواية لأولئك الذين لا يحتاجون إلى إرضاء فوري. إن الزراعة ، والأعشاب الضارة ، والتخصيب جميعها تنضم معًا لتحقيق نتائج طويلة الأجل. لذلك عندما تنفجر الدراما بين أوراق الخضار الخاصة بك ، فإنها هي مفاجأة كبيرة. لحسن الحظ ، كان لدى بستاني هاتفه في متناول اليد لالتقاط مقطع فيديو من ذبابة و Caterpillar يقاتله على نبات الطماطم. ألهم الفيديو ، الذي تم نشره على reddit بواسطة user @no1_2_nobody ، التعاطف مع caterpillar من جانب العديد من المعلقين. حسنًا ، أنقذ مشاعرك العطاء لمخلوق أكثر جدارة: هذا اليرقة الخضراء المخططة ، نعم ، جميلة جدًا ، لكنها دودة طماطم خبيثة تشق طريقها إلى الفاكهة اللذيذة.
في الفيديو ، تبذل دودة الطماطم ، التي تبدو منزعجة للغاية وضعيفة بعض الشيء ، قصارى جهدها لمحاربة ذبابة مزعجة. إذا كان هذا الخطأ هو ما يعتقده بعض المعلقين Reddit ، فإن دودة القرن لديها سبب لتكون أكثر من انزعاج. على الرغم من أن الحركات السريعة والمتنزولة تجعل الذبابة يصعب تحديدها على وجه اليقين ، فمن المحتمل أن تكون ذبابة tachinid. هؤلاء الرجال هم أخطاء جيدة ستطار بالآفات من حديقتك. إنهم يتناولون عددًا من آفات الحديقة وهم ملقحات قيمة.
البستانيين لا يلتقطون عادة الذباب المتسلل في العمل. هذا يجعل @no1_2_nobody الفيديو نفسه رائع للغاية. إذن ماذا تفعل الذبابة إلى دودة القرن؟ مثل الطفيل ، ستستخدم الذبابة الدودة كمضيف لذاته. ولكن كيف يحدث هذا ، وهل ديدان القرن فريسته الوحيدة؟
الشجاعة الدقيقة حول الذباب tachinid
بالنسبة لمجموعة من الأخطاء ، فإن هذا هو الأكثر عددًا من نوعها – وشنيعة ، في ذلك – من المدهش أن هذه الحشرات ليست معروفة بشكل أفضل. التاكينيدات هي أكبر مجموعة من الذباب الطفيلي الحشري ، وهناك جوانب مروعة إلى حد ما لدورة الإنجاب. الذباب tachinid يصيب مضيفيهم بطرق مختلفة اعتمادًا على الأنواع. يضع بعض البيض على أوراق الشجر أن تؤكلها اليرقات ، وبعض بيض الغراء إلى المظهر الخارجي للمضيف ، والبعض الآخر يضخ البيض مباشرة في المضيف. بأي من هذه الوسائل ، يفقس البيض داخل أو على المضيف ويستهلكه من الداخل.
يتطور الشباب بوتيرة مثيرة للقلق ، وهم يتقدمون في غضون أربعة إلى 14 يومًا. كما الجوعين الجياع من الآفات غير المرغوب فيها ، هذا يبدو وكأنه أخبار رائعة للبستانيين. ومع ذلك ، فإن هؤلاء المحاربين يقاتلون ببطء. في المتوسط ، تتغذى اليرقات على الأجزاء الداخلية للمضيف لمدة أسبوع إلى أسبوعين قبل وفاة المضيف. هذا وقت طويل لانتظار تهديد لمحصول الطماطم الخاص بك لإسقاط ميت. كوسيلة للتحكم في الآفات ، ستكون أفضل حالًا مع خيار أسرع غير سام ورخيص. اضغط على مخزنك لبعض نشا الذرة. يمكن لهذا المسحوق ، وهو مكون المطبخ الشائع لديك بالفعل ، صد الديدان القرنية من محصول الطماطم الثمين.
ومع ذلك ، يلعب الذباب tachinid أدوارًا أخرى في الحديقة. أنها تتغذى على بعض الخنافس البالغة ويرقات الحشرات مثل بعض العث ، الجراد ، الخنافس ، والصراصير. للأسف ، تعد يرقات الفراشة من بين الوجبات الخفيفة الأكثر تفضيلاً ، لذلك إذا كنت ترغب في جذب الفراشات إلى حديقتك ، فأنت بالتأكيد لا تريد التاكينيدات كجزء من جيشك المضاد للبيست.