بقيت أيام قليلة فقط لزراعة هذه الأعشاب وضمان حصاد صيفي ناجح

مع اعتدال الطقس وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، يبدأ البستان في الاستيقاظ، ومعه يزداد شغف الطهاة الباحثين عن نكهات طازجة في أطباق الصيف. لكن لضمان حصاد وفير طوال الموسم، لا بد من معرفة توقيت الزراعة الصحيح، إذ يعتبر أواخر أبريل الفرصة المثالية لتثبيت جذور النباتات قبل قدوم موجات الحر.

لماذا يعد الربيع الفترة المثالية؟

يشير خبراء الزراعة إلى أن زراعة الأعشاب في بداية الربيع تمنح النباتات عدة مزايا:

تستفيد الشتلات من تربة أكثر رطوبة وليونة.

تنمو جيدًا قبل فترات الجفاف الصيفية.

تتيح أولى الحصادات في أواخر الربيع، مع استمرار الإنتاج حتى نهاية الصيف.

بعض الأعشاب مثل الريحان والكزبرة لا تتحمل البرودة أو النهار الطويل في يونيو، لذا فإن التوقيت السليم هو الضمان لنجاحها.

5 أعشاب لا تفوت زراعتها الآن

إليك دليلاً مبسطًا لأهم الأعشاب التي يمكن زراعتها قبل نهاية الشهر:

النبتة مميزاتها نصائح للزراعة الريحان يحب الدفء لكنه يخشى البرد يُزرع في أصيص أو في التربة مباشرة مع حمايته من الرياح الثوم المعمر معمر وقوي، يعاود النمو كل عام مثالي على حواف الحديقة، يناسب الظل الجزئي أو الشمس البقدونس بطيء في الإنبات لكنه شديد التحمل يُزرع مباشرة أو في أواني صغيرة مع الحفاظ على التربة رطبة النعناع قوي وسريع الانتشار، مثالي للشاي الأفضل زراعته في أصيص لأنه يغزو التربة بسرعة الكزبرة حساسة للحرارة، تسارع إلى الإزهار يفضل بذرها مباشرة في التربة مع ري منتظم

كيف تعتني بها بعد الغرس؟

لكي تبقى نباتاتك قوية وتمنحك أوراقًا عطرية طوال الموسم:

اسقها جيدًا عند الزراعة، ثم حافظ على ري معتدل ومنتظم .

. ضع طبقة خفيفة من التغطية العضوية حول الجذور لتقليل التبخر ومنع الأعشاب الضارة.

حول الجذور لتقليل التبخر ومنع الأعشاب الضارة. تجنّب الري ليلًا لتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض.

حصاد وفير وصحي

العناية لا تتوقف عند الغرس. للحفاظ على أوراق غزيرة الطعم والرائحة:

قص الأطراف بانتظام لتحفيز التفرعات.

أزل الأزهار فور ظهورها، باستثناء الكزبرة إذا رغبت في بذورها.

لا تترك الأعشاب “تزهر بشكل كامل”، لأن ذلك يضعف إنتاج الأوراق ويغيّر مذاقها.

النعناع والثوم المعمر قادران على منحك عدة حصادات في الموسم، شرط أن تقطعا بعناية وتضيف لهما قليلًا من السماد العضوي.

ماذا لو تأخرت؟

يمكن زراعة بعض الأنواع مثل الريحان حتى مايو، لكن نموها سيكون أبطأ وأقل حيوية. أما البقدونس والكزبرة فهما يفضلان برودة الربيع ولن يمنحا أوراقًا كثيرة إذا زُرعا متأخرًا.