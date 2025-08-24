بقيت أيام قليلة فقط لزراعة هذه الأعشاب وضمان حصاد صيفي ناجح

أخبار
الأعشاب

مع اعتدال الطقس وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، يبدأ البستان في الاستيقاظ، ومعه يزداد شغف الطهاة الباحثين عن نكهات طازجة في أطباق الصيف. لكن لضمان حصاد وفير طوال الموسم، لا بد من معرفة توقيت الزراعة الصحيح، إذ يعتبر أواخر أبريل الفرصة المثالية لتثبيت جذور النباتات قبل قدوم موجات الحر.

لماذا يعد الربيع الفترة المثالية؟

يشير خبراء الزراعة إلى أن زراعة الأعشاب في بداية الربيع تمنح النباتات عدة مزايا:

  • تستفيد الشتلات من تربة أكثر رطوبة وليونة.
  • تنمو جيدًا قبل فترات الجفاف الصيفية.
  • تتيح أولى الحصادات في أواخر الربيع، مع استمرار الإنتاج حتى نهاية الصيف.

بعض الأعشاب مثل الريحان والكزبرة لا تتحمل البرودة أو النهار الطويل في يونيو، لذا فإن التوقيت السليم هو الضمان لنجاحها.

5 أعشاب لا تفوت زراعتها الآن

إليك دليلاً مبسطًا لأهم الأعشاب التي يمكن زراعتها قبل نهاية الشهر:

النبتةمميزاتهانصائح للزراعة
الريحانيحب الدفء لكنه يخشى البرديُزرع في أصيص أو في التربة مباشرة مع حمايته من الرياح
الثوم المعمرمعمر وقوي، يعاود النمو كل عاممثالي على حواف الحديقة، يناسب الظل الجزئي أو الشمس
البقدونسبطيء في الإنبات لكنه شديد التحمليُزرع مباشرة أو في أواني صغيرة مع الحفاظ على التربة رطبة
النعناعقوي وسريع الانتشار، مثالي للشايالأفضل زراعته في أصيص لأنه يغزو التربة بسرعة
الكزبرةحساسة للحرارة، تسارع إلى الإزهاريفضل بذرها مباشرة في التربة مع ري منتظم

كيف تعتني بها بعد الغرس؟

لكي تبقى نباتاتك قوية وتمنحك أوراقًا عطرية طوال الموسم:

  • اسقها جيدًا عند الزراعة، ثم حافظ على ري معتدل ومنتظم.
  • ضع طبقة خفيفة من التغطية العضوية حول الجذور لتقليل التبخر ومنع الأعشاب الضارة.
  • تجنّب الري ليلًا لتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض.

حصاد وفير وصحي

العناية لا تتوقف عند الغرس. للحفاظ على أوراق غزيرة الطعم والرائحة:

  • قص الأطراف بانتظام لتحفيز التفرعات.
  • أزل الأزهار فور ظهورها، باستثناء الكزبرة إذا رغبت في بذورها.
  • لا تترك الأعشاب “تزهر بشكل كامل”، لأن ذلك يضعف إنتاج الأوراق ويغيّر مذاقها.

النعناع والثوم المعمر قادران على منحك عدة حصادات في الموسم، شرط أن تقطعا بعناية وتضيف لهما قليلًا من السماد العضوي.

ماذا لو تأخرت؟

يمكن زراعة بعض الأنواع مثل الريحان حتى مايو، لكن نموها سيكون أبطأ وأقل حيوية. أما البقدونس والكزبرة فهما يفضلان برودة الربيع ولن يمنحا أوراقًا كثيرة إذا زُرعا متأخرًا.

Noura Al-Bakri

Noura Al-Bakri

نورة البكري صحفية مختصة في مواضيع المنزل والحديقة، وتقيم في دبي. تكتب دليلاً عملياً حول تصميم الحدائق الحضرية والزراعة المنزلية، بالإضافة إلى مقالات حول تنظيم المساحات الداخلية وترتيبها. أسلوبها دافئ وبسيط، ويهدف إلى تشجيع القراء على اعتماد نمط حياة أكثر صديقة للبيئة.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية