بلغت شعبيتها ذروتها في الثلاثينيات من القرن الماضي – وهي الآن متجر توفير قيم يمكن استخدامه كمساحة تخزين

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مثل الموضة، تميل اتجاهات تصميم المنزل إلى إعادة التدوير كل 20 عامًا تقريبًا. على هذا النحو، تزداد شعبية الديكور العتيق المحدد في جدول زمني مماثل. في كثير من الحالات، أصبحت هذه العناصر العتيقة أكثر قيمة الآن مما كانت عليه عند إصدارها الأولي – لأسباب ليس أقلها أنها أصبحت أكثر ندرة مع مرور الوقت. تعتبر صناديق الغرور السليلويد العتيقة أحد هذه الأشياء القابلة للتحصيل. تحتوي صناديق التخزين المزخرفة للغاية هذه، والتي بلغت ذروتها في شعبيتها في ثلاثينيات القرن العشرين، على إكسسوارات تجميل وغالبًا ما تكون مزينة بأنماط زخرفية ولوحات وتصميمات داخلية مبطنة بالمخمل أو الحرير أو الساتان. في حين أن هناك بعض العلامات التجارية القديمة التي تستحق الشراء دائمًا من متاجر التوفير، إلا أن أي صندوق تزيين من قبل أي صانع في حالة جيدة له بعض القيمة. مادة السيليلويد التي تصنع منها هذه الصناديق ومحتوياتها هي ما يجعلها مميزة.
يحب جامعي الديكور العتيق عناصر السيلولويد بسبب تاريخ المادة الرائع. السيلولويد هو واحد من أوائل المواد البلاستيكية التي تم إنتاجها بكميات كبيرة على الإطلاق – إلى جانب الباكليت، وهي مادة أكثر كثافة وأقل قابلية للاشتعال ظهرت في أوائل القرن العشرين. منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى أربعينيات القرن العشرين تقريبًا، تبنى مصنعو منتجات المعيشة المنزلية السيليلويد كبديل ميسور التكلفة للمواد المشتقة من الحيوانات باهظة الثمن مثل العاج وصدف السلحفاة. تم صنع مجموعة واسعة من العناصر من هذه المادة، بدءًا من فرش الشعر والأطواق القابلة للفصل وحتى الدمى والنرد. توجد صناديق الزينة المذهلة التي يرغب هواة الجمع اليوم في وضعها في الطرف الأكبر من منتجات السيلولويد المنتجة. ربما يكون جزءًا من الجاذبية هو أن الصناديق متعددة الوظائف – فهذه الحلي العتيقة القيمة التي يجب أن تبحث عنها دائمًا في متاجر التوفير ومبيعات العقارات تعمل كديكور وتخزين فاخر للمجوهرات أو العناصر الصغيرة الأخرى.
يمكن توفير صناديق الزينة المصنوعة من السليولويد بأسعار معقولة
تحظى صناديق الزينة المصنوعة من السليولويد بشعبية لدى الموزعين الذين يبحثون عن ربح يمكن الاعتماد عليه – خاصة إذا كانت تحتوي على مجموعة كاملة من أدوات التجميل الخاصة بهم. ستجد قوائم لهذه الحالات القديمة الجميلة في جميع أنحاء الإنترنت. على سبيل المثال، يبيع موقع OpenedApples على موقع Etsy صندوقًا من ثماني قطع على طراز آرت ديكو من السليولويد مقابل 80 دولارًا تقريبًا، في حين يمكنك الحصول على صندوق من السيلولويد فارغًا وغير مُبطن يعود تاريخه إلى الثلاثينيات مقابل 46 دولارًا تقريبًا على موقع eBay. ستجد أيضًا صناديق تزيين السليولويد العتيقة ذات الأسعار المرتفعة عبر الإنترنت، مثل Antique Victorian Celluloid Vanity Box التي تباع بواسطة Ruby Lane مقابل 225 دولارًا. يمكنك تجنب هذه الأسعار المرتفعة من خلال البحث في أرفف متاجر التوفير عن صناديق الزينة المصنوعة من السليلويد بدلاً من شرائها من البائعين عبر الإنترنت. تذهب عناصر المصمم إلى ما هو أكثر بكثير – صندوق الغرور المستدير من السيليلويد من Paul Frankl من أواخر العشرينيات من القرن الماضي على 1stDibs كان سعره في الأصل يبلغ 4250 دولارًا ، على الرغم من أن القطعة غير متوفرة الآن.
إذا كنت محظوظًا، يمكنك العثور على صناديق الزينة المصنوعة من السليولويد وحتى مجموعات كاملة في متاجر التوفير، حيث تكون الأسعار أكثر ملائمة للميزانية مما تراه في متاجر المنتجات القديمة ومتاجر التحف وقوائم الموزعين عبر الإنترنت. بالطبع، إذا كنت تبحث عن الكنوز في متجر التوفير، فسيتعين عليك أن تتعلم كيفية التحقق من صحة الاكتشافات المحتملة. عادةً ما يأتي السيليلويد بظلال من الأبيض إلى الأصفر ويشبه العاج. ومع ذلك، هناك أيضًا عدد لا بأس به من مجموعات الزينة السليولويد الباستيل ذات النمط الملتوي بنفس اللون، ولكن أغمق. قرر أيضًا ما إذا كنت تريد الصندوق لمنزلك أم أنك تأمل في نقله إليك. يعد فحص العنصر بعناية بحثًا عن التلف أحد أفضل نصائح التوفير لبيع العناصر المُدخرة لتحقيق الربح.