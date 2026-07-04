بلغت شعبيتها ذروتها في الثلاثينيات من القرن الماضي – وهي الآن متجر توفير قيم يمكن استخدامه كمساحة تخزين

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

مثل الموضة، تميل اتجاهات تصميم المنزل إلى إعادة التدوير كل 20 عامًا تقريبًا. على هذا النحو، تزداد شعبية الديكور العتيق المحدد في جدول زمني مماثل. في كثير من الحالات، أصبحت هذه العناصر العتيقة أكثر قيمة الآن مما كانت عليه عند إصدارها الأولي – لأسباب ليس أقلها أنها أصبحت أكثر ندرة مع مرور الوقت. تعتبر صناديق الغرور السليلويد العتيقة أحد هذه الأشياء القابلة للتحصيل. تحتوي صناديق التخزين المزخرفة للغاية هذه، والتي بلغت ذروتها في شعبيتها في ثلاثينيات القرن العشرين، على إكسسوارات تجميل وغالبًا ما تكون مزينة بأنماط زخرفية ولوحات وتصميمات داخلية مبطنة بالمخمل أو الحرير أو الساتان. في حين أن هناك بعض العلامات التجارية القديمة التي تستحق الشراء دائمًا من متاجر التوفير، إلا أن أي صندوق تزيين من قبل أي صانع في حالة جيدة له بعض القيمة. مادة السيليلويد التي تصنع منها هذه الصناديق ومحتوياتها هي ما يجعلها مميزة.

يحب جامعي الديكور العتيق عناصر السيلولويد بسبب تاريخ المادة الرائع. السيلولويد هو واحد من أوائل المواد البلاستيكية التي تم إنتاجها بكميات كبيرة على الإطلاق – إلى جانب الباكليت، وهي مادة أكثر كثافة وأقل قابلية للاشتعال ظهرت في أوائل القرن العشرين. منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى أربعينيات القرن العشرين تقريبًا، تبنى مصنعو منتجات المعيشة المنزلية السيليلويد كبديل ميسور التكلفة للمواد المشتقة من الحيوانات باهظة الثمن مثل العاج وصدف السلحفاة. تم صنع مجموعة واسعة من العناصر من هذه المادة، بدءًا من فرش الشعر والأطواق القابلة للفصل وحتى الدمى والنرد. توجد صناديق الزينة المذهلة التي يرغب هواة الجمع اليوم في وضعها في الطرف الأكبر من منتجات السيلولويد المنتجة. ربما يكون جزءًا من الجاذبية هو أن الصناديق متعددة الوظائف – فهذه الحلي العتيقة القيمة التي يجب أن تبحث عنها دائمًا في متاجر التوفير ومبيعات العقارات تعمل كديكور وتخزين فاخر للمجوهرات أو العناصر الصغيرة الأخرى.