بلو جايز يتعاقد مع النجم الياباني كازوما أوكاموتو

فريق بلو جايز سيفعل ذلك في غير موسمه.

أكد جون هيمان مراسل صحيفة The Post أن تورونتو وافقت على صفقة مع رجل القاعدة الثالث الياباني كازوما أوكاموتو قبل يوم واحد من إغلاق نافذة المفاوضات.

شروط الصفقة ليست واضحة بعد.

أعلن جيف باسان من ESPN لأول مرة خبر الصفقة.

حقق أوكاموتو .327 / .416 / .598 مع 15 نقطة على أرضه لصالح فريق يوميوري جاينتس من الدوري المركزي الياباني الموسم الماضي.

كانت تورونتو نشطة في هذا الموسم، حيث أضافت الرماة ديلان سيز وكودي بونس وتايلر روجرز في وكالة مجانية.

المزيد في المستقبل حول هذه القصة المتطورة …