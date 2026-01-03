بلو جايز يتعاقد مع النجم الياباني كازوما أوكاموتو

رياضة
بلو جايز يتعاقد مع النجم الياباني كازوما أوكاموتو

فريق بلو جايز سيفعل ذلك في غير موسمه.

أكد جون هيمان مراسل صحيفة The Post أن تورونتو وافقت على صفقة مع رجل القاعدة الثالث الياباني كازوما أوكاموتو قبل يوم واحد من إغلاق نافذة المفاوضات.

شروط الصفقة ليست واضحة بعد.

أعلن جيف باسان من ESPN لأول مرة خبر الصفقة.

حقق أوكاموتو .327 / .416 / .598 مع 15 نقطة على أرضه لصالح فريق يوميوري جاينتس من الدوري المركزي الياباني الموسم الماضي.

كانت تورونتو نشطة في هذا الموسم، حيث أضافت الرماة ديلان سيز وكودي بونس وتايلر روجرز في وكالة مجانية.

المزيد في المستقبل حول هذه القصة المتطورة …

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية