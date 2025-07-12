بليك غريفين يشارك في مواجهة غرفة خزانة دونالد سترلنج الغريبة

بعد أكثر من عقد من حظره من الدوري الاميركي للمحترفين ، لا تزال قصص دونالد ستيرلنج الغريبة تتدفق.

قام نجم كليبرز السابق بليك غريفين بالتفصيل تفاعلًا محرجًا في غرفة الخزانة التي حصل عليها مع المالك السابق للامتياز خلال ظهوره على “The Adam Friedland Show” هذا الأسبوع.

يتذكر جريفين: “كان سيأتي مع طاقمه ، سيكون مثل 10-12 شخصًا معه في غرفة الخزانة. وكان لدينا جميعًا مناشف”. “في إحدى المرات ، أنا في منشفة ، (الجنيه الاسترليني) يأتي ، يمسك بذراعي ، وقد حصل على كل شعبه هناك ويذهب ،” دعنا نسمع ذلك لنجمنا الأول ، الورك الورك! ” ورفع ذراعي ، وكل هؤلاء الناس يذهبون “الصيحة!”

“وأنا جالس هناك أمسك بالمنشفة” الورك “، الصيحة!” لقد فعل ذلك ثلاث مرات “.

روى الاختيار العام رقم 1 في عام 2009 أيضًا قصة الوقت الذي أخبر فيه Sterling بعض الحضور في أحد أحزابه البيضاء لمس عضلات Griffin و ARM.

“كنت مثل 19 عامًا” ، قال غريفين.

إنها بعيدة كل البعد عن المرة الأولى التي قام فيها غريفين ، الذي قضى ثمانية مواسم مع كليبرز ، إلى انفصال الجنيه الاسترليني المشين.

في مقالة 2014 لـ The Tribune للاعبين ، وصف Griffin الجنيه الاسترليني بأنه “عمه الغريب” ، وذكر أنه كان يعرف منذ فترة طويلة أنه كان “حقًا ، عنصريًا” و “خارج روكه”.

تم حظر مالك السابقين من الدوري من قبل المفوض آدم سيلفر في عام 2014 بعد تسجيلات صديقته آنذاك في آنذاك ستيفيانو من صراخ عنصري من قبل الجنيه الاسترليني-حيث أخبر ستيفيانو بعدم إحضار “السود” إلى ألعابه-.

أخبر Sterling Stiviano أيضًا ، “يمكنك النوم مع (السود). يمكنك إحضارهم ، يمكنك أن تفعل ما تريد. القليل الذي أطلب منك عدم الترويج له على ذلك (Instagram) وعدم إحضارهم إلى ألعابي.”

تقاعد غريفين من الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2023 بعد 13 مواسم في الدوري ، حيث صنع ستة فرق من الدوري الاميركي للمحترفين في الدوري الاميركي للمحترفين وخمسة فرق من الدوري الاميركي للمحترفين.

في الموسم المقبل ، سيكون Griffin بمثابة محلل إلى جانب Dirk Nowitzki ومضيف Taylor Rooks في معرض NBA Studio الجديد من Amazon.