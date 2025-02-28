بنيامين مور يكشف عن ظل الطلاء الخزاري المثالي لتحديث المطبخ

يعد تحديث خزائن المطبخ الخاصة بك واحدة من أجمل الطرق لتفتيح مساحة الطهي وتنفس حياة جديدة في منزلك ؛ كما يوفر إرضاء شبه متوسطة حيث يمكنك رسم خزائن المطبخ الخاصة بك في يوم واحد فقط. بالإضافة إلى التأكد من أن لديك النهج والطريقة الصحيحة لطلاء خزاناتك ، ستحتاج أيضًا إلى تحديد الظل المناسب للطلاء لرفع مطبخك بعناية. كشف بنيامين مور عن ظلال رائعة وهش يمكن أن توفر بصرية جميلة لخزائن المطبخ التي كنت تحكبها لطلاء: الرياح البحرية.
يحتضن الكشف عن بنيامين مور مؤخراً عن الظلال التي يطلق عليها شركة Instagram الخاصة بالشركة “المشاعر العتيقة الانتقائية” مجموعة واسعة من الألوان التي لديها القدرة على تغيير شعور المساحة الداخلية الخاصة بك بشكل خطير. ريحها البحرية (OC-139) ، والتي يوصى بها للخزانات والقسام والسقوف والأبواب الداخلية ، هي عبارة عن لون دقيق في عائلة الرمادي الخضراء. على الرغم من أن الخزانات المظلمة يمكن أن تخلق جاذبية مثيرة ومثيرة ، إلا أنه لا ينصح إذا كنت تعمل بمساحة تشعر أنها صغيرة ومثبتة بالفعل. بالنسبة لخطط أرضية المطبخ الأصغر حجماً ، يمكن أن توفر ظلال خفيفة من الطلاء ، مثل الرياح البحرية ، الوهم بأن المساحة أكبر مما هي عليه بالفعل.
جعل الرياح البحرية تعمل في مطبخك
قبل الشروع في رحلة رسم خزانة المطبخ الخاصة بك ، من الجيد دائمًا العثور على الإلهام من المصادر الخارجية ، والتي يمكن أن توفر لك الثقة في الغطس. الرياح البحرية ، بفضل حقيقة أنها ظلال جذابة ودقيقة للطلاء ، يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المساحات التي قد توفر جاذبية مشرقة ومفتوحة. على سبيل المثال ، يمكن استخدام الرياح البحرية بنجاح كون جدار في المطابخ والحمامات ومساحات المعيشة ، مما يوضح مدى تنوعها حقًا. على الرغم من أنه ليس لونًا بريًا أو مصطبغًا بعمق ، إلا أنه يمكن استخدامه كخيار أكثر حداثة من اللون الأبيض العادي ، والذي ، على الرغم من أنه لا يمكن أن ينظر إليه أبدًا على أنه الخيار الآمن أو الممل من منظور التصميم الداخلي.
إذا كنت تحب فكرة استخدام الرياح البحرية كون خزانة المطبخ ، فقد يكون 2025 وقتًا مثاليًا لتجربة بعض مجموعات ألوان المطبخ الفريدة. إذا كنت مفتوحًا لخيارات الألوان الجريئة ، فيمكنك تجربة نبيذ Mulberry’s Benjamin Moore (1251) على جدران المطبخ (يتم عرض لون الطلاء على نفس اللوحة مثل الرياح البحرية). يمكنك أيضًا اختبار New London Burgundy (HC-61) لجزيرة المطبخ أو غرفة الطعام القريبة. إذا كنت مصمماً على الاحتفاظ بمعظم مطبخك كما هو-رسم فقط خزائن المطبخ الخاصة بك-يمكن أن يوفر جدار لهجة الطين من الألوان التي تمس الحاجة إليها إلى جانب خزائن الرياح البحرية. أيا كان اللون الذي تختاره ، تذكر أن تقوم بإعداد خزاناتك مقدمًا بشكل صحيح عندما تكون مستعدًا لرسمها للحصول على أفضل النتائج.