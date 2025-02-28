بنيامين مور يكشف عن ظل الطلاء الخزاري المثالي لتحديث المطبخ

قبل الشروع في رحلة رسم خزانة المطبخ الخاصة بك ، من الجيد دائمًا العثور على الإلهام من المصادر الخارجية ، والتي يمكن أن توفر لك الثقة في الغطس. الرياح البحرية ، بفضل حقيقة أنها ظلال جذابة ودقيقة للطلاء ، يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المساحات التي قد توفر جاذبية مشرقة ومفتوحة. على سبيل المثال ، يمكن استخدام الرياح البحرية بنجاح كون جدار في المطابخ والحمامات ومساحات المعيشة ، مما يوضح مدى تنوعها حقًا. على الرغم من أنه ليس لونًا بريًا أو مصطبغًا بعمق ، إلا أنه يمكن استخدامه كخيار أكثر حداثة من اللون الأبيض العادي ، والذي ، على الرغم من أنه لا يمكن أن ينظر إليه أبدًا على أنه الخيار الآمن أو الممل من منظور التصميم الداخلي.

إذا كنت تحب فكرة استخدام الرياح البحرية كون خزانة المطبخ ، فقد يكون 2025 وقتًا مثاليًا لتجربة بعض مجموعات ألوان المطبخ الفريدة. إذا كنت مفتوحًا لخيارات الألوان الجريئة ، فيمكنك تجربة نبيذ Mulberry’s Benjamin Moore (1251) على جدران المطبخ (يتم عرض لون الطلاء على نفس اللوحة مثل الرياح البحرية). يمكنك أيضًا اختبار New London Burgundy (HC-61) لجزيرة المطبخ أو غرفة الطعام القريبة. إذا كنت مصمماً على الاحتفاظ بمعظم مطبخك كما هو-رسم فقط خزائن المطبخ الخاصة بك-يمكن أن يوفر جدار لهجة الطين من الألوان التي تمس الحاجة إليها إلى جانب خزائن الرياح البحرية. أيا كان اللون الذي تختاره ، تذكر أن تقوم بإعداد خزاناتك مقدمًا بشكل صحيح عندما تكون مستعدًا لرسمها للحصول على أفضل النتائج.