بن رايس على أمل “خطوات ضخمة” مع الجسم سوف تساعد في بقعة قائمة يانكيز

تامبا – على مدار موسم طويل في بطولات الدوري الصغرى ، فقدت بن رايس الوزن عادة.

في الموسم الماضي ، بينما كان يحصل على ذوقه الأول للبطولات الكبرى خلال عملية استدعاء صيفية بدأت النار ثم تبرد ، كان رايس قادرًا فعليًا على الحفاظ عليه.

قال رايس مع ضحكة مكتومة: “الطعام جيد جدًا (في البطولات الكبرى)”.

ثم أمضى موسم خارج عن قصد في اكتساب المزيد.

ظهر رايس إلى المخيم هذا الشهر بعد أن ارتفع حوالي 10 أرطال منذ أن تم استدعاؤه في يونيو الماضي ، ومعظمها يبدو أنه عضلة في الجزء العلوي من جسمه أثناء محاولته ملء إطاره الذي يبلغ طوله 6 أقدام خلال فصل الشتاء.

وقال إن العوائد المبكرة كانت مشجعة.

قال رايس صباح الاثنين في شتاينبرنر فيلد ، قبل أن يخرج الكرة من الخفافيش ، بالتأكيد “. “وضع المزيد من القداس على الكرة ، لذلك سوف ينطلق أكثر صعوبة.”

يأمل Yankees أن يكون هذا أحد الأشياء التي ستسمح للأرز أن يتمتع ببعض القوة في البطولات الكبرى في المرة القادمة التي يعود فيها ، والتي يمكن أن تكون في وقت مبكر من بدء الموسم معهم.

يتنافس رايس على وظيفة صياد النسخ الاحتياطي مع الحفاظ على براعة في القاعدة الأولى لأن يانكيز يؤمنون بمضربه لدرجة أنه كلما زاد الأدوار التي يمكن أن يملأها ، كان ذلك أفضل.

وإذا قام كوع جيانكارلو ستانتون بإصداره في تشكيله لبدء الموسم ، والذي يبدو من المرجح بشكل متزايد لأنه لم يستأنف أنشطة البيسبول بعد ، فإن فرص رايس في جعل القائمة قد تزيد مع المزيد من الخفافيش للتجول في بقعة DH.

قال المدير المدير الفني لآرون بون يوم الاثنين في فورت مايرز: “أنا متحمس تجاه بن”. “أعتقد أنه سيكون ضاربا جيدا حقا في الدوري. لقد حقق خطوات كبيرة في جسده هذا الشتاء. لقد أضاف وزنًا وقوة جيدة حقًا ويظهر في اختباره. أعتقد أنه رجل (يمكن أن يكون) ضاربا في الدوري. يواصل إقناعنا بالعمل الذي يقوم به خلف اللوحة.

“يمكن أن يعامل بعدة طرق. بالتأكيد في الدور الاحتياطي للنسخ الاحتياطي ، يمكنه الدفع إلى هناك. إذا كان G قد انخفض لبدء الموسم ، فيمكنه تحديد القاعدة الأولى ، كل هذا النوع من المزيج. أعتقد أنه سيلعب دورًا. سواء كان ذلك لبدء الموسم أم لا معنا ، لا أعرف ، ولكن في مرحلة ما. لكنني متحمس لما رأيته في نموه البدني المستمر. ”

تم إدراج رايس على أنه يلعب بمبلغ 215 جنيهًا في الموسم الماضي ولكنه مدرج الآن في 228.

وأشار إلى عمله في صالة الألعاب الرياضية وأكل المزيد ، والتي تضمنت جرعة ثقيلة من البروتين وإضافة المزيد من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية إلى نظامه الغذائي أيضًا.

حتى الآن ، لقد خدمه جيدًا ، خاصةً أنه يعود إلى الطحن المادي الذي يأتي مع الصيد.

لقد ذهب ما يقرب من شهرين ونصف دون أن يصطاد الصيف الماضي – أطول فترة ذهب دون ذلك منذ فصل الشتاء الذي يلعب الهوكي في المدرسة الثانوية – عندما تم استدعاؤه ليجعل أول ظهور له في يانكيز كبديل في القاعدة الأولى لصالح أنتوني ريزو المصاب .

أحدثت رايس تأثيرًا فوريًا ، حيث ضرب .294 مع.

ضرب الضارب اليساري فقط .112 مع .443 OPS وثلاثة يدير المنزل عبر 32 مباراة له قبل إعادته إلى Triple-A في 1 سبتمبر.

لقد وصل إلى تسعة منزل يدير في آخر 19 مباراة له هناك ، لكنه اشتعلت ثلاث مباريات فقط ، حيث قضى الجزء الأكبر من وقته في القاعدة الأولى في حالة احتاجه يانكيز إلى العودة.

وقال رايس عن نظامه التدريبي في الربيع ومباراة دوري الجريب فروت: “لقد كان هذا أكثر ما فعلته منذ فترة ، لكني أحب ذلك”. “لم أكن أدرك كم فاتني حتى بدأت في التقاط المزيد. والآن بعد أن عدت إلى ذلك ، أستمتع بنفسي “.

ومع ذلك ، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على استعداد للعب في أي مكان لإعادة تذكرته إلى البطولات الكبرى.

قال رايس: “إنه في أي مكان يمكنني فيه الوصول إلى التشكيلة”. “إذا كان الأمر يصطاد ، فأنا جميعًا من أجل ذلك. إذا كانت في القاعدة الأولى ، فأنا جميعًا من أجل ذلك. ”

– الإبلاغ الإبلاغ من قبل جون هيمان في فورت مايرز