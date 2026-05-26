بوب هورنر، أفضل لاعب مبتدئ في الدوري الوطني لعام 1978، توفي عن عمر يناهز 68 عامًا

أعلن الفريق، الثلاثاء، وفاة نجم فريق بريفز السابق بوب هورنر.

كان عمره 68 عامًا.

هورنر، الاختيار رقم 1 في مسودة 1978، لعب 10 مواسم في الدوريات الكبرى بعد تخطي الدوريات الثانوية.

لم يتم إعطاء أي سبب للوفاة.

وكتب الامتياز في بيان: “يعرب أتلانتا بريفز عن تعاطفه الصادق مع زوجته كريس وابنيه تايلر وترينت والعديد من أصدقائه ومشجعيه في جميع أنحاء اللعبة”.

بعد أن لعب دور البطولة في ولاية أريزونا، تم أخذ هورنر في قمة المسودة بواسطة Braves وتم ترقيته على الفور إلى البطولات الكبرى.

حقق هورنر انطلاقة قوية، محققًا 23 نقطة على أرضه في 89 مباراة فقط في طريقه إلى جائزة أفضل مبتدئ في الدوري الوطني لعام 1978.

سيحصل رجل القاعدة الثالث على أصوات أفضل لاعب في ثلاثة من المواسم الخمسة التالية ويكون فريق NL All-Star لعام 1982.

في عام 1986، حقق هورنر أربعة أشواط على أرضه في مباراة واحدة، ليصبح اللاعب الحادي عشر في تاريخ MLB في ذلك الوقت الذي يحقق هذا الإنجاز.

بعد ذلك الموسم، أصبح هورنر وكيلًا مجانيًا، لكنه لم يتلق عرضًا في السوق المفتوحة بعد أن تواطأ مالكو MLB لقمع رواتب اللاعبين خلال واحدة من أكثر فضائح العمل شهرة في الرياضة.

بدلاً من ذلك، ذهب هورنر إلى الخارج ليلعب في اليابان قبل أن يعود للعب مع الكاردينالز في عام 1988.

تقاعد هورنر قبل موسم 1989 بسبب الإصابات عن عمر يناهز 31 عامًا.

وجاء في بيان الشجعان: “لقد بنى بوب هورنر مسيرته المهنية من خلال كونه الأول”. “لقد كان أول اختيار شامل في مسودة عام 1978 بعد مسيرة جامعية لامعة. لقد كان أول مجند في Braves يتخطى الدوريات الثانوية تمامًا ويظهر لأول مرة مباشرة في البطولات الكبرى. وكان أول لاعب من أتلانتا يسجل أربعة أشواط على أرضه في مباراة واحدة عندما فعل ذلك ضد Montreal Expos في عام 1986.

“حصل هورنر على لقب أفضل لاعب مبتدئ في الدوري الوطني في عام 1978 ونجم كل النجوم في عام 1982، وتعاون مع ديل ميرفي لتشكيل أحد الثنائيات القوية الأكثر رعبًا في اللعبة منذ ما يقرب من عقد من الزمن.”