بودكاست دودجرز بوست: النصف الأول من أفعوانية روكي ساساكي

قد يدخل فريق دودجرز نصفًا ثانيًا لا معنى له إلى حد ما من الموسم، مع ضمان صدارة القسم الكبير ونقطة التصفيات. ولكن لا يزال هناك لاعبون فرديون لديهم الكثير ليثبتوه من الآن وحتى أكتوبر.

هذا ما يناقشه كاتبا البيسبول في كاليفورنيا بوست ديلان هيرنانديز وجاك هاريس في أحدث حلقة من بودكاست دودجرز بوست، بدءًا من الشوط الأول المتقلب الذي تحمله الرامي الشاب روكي ساساكي.

يقوم الاثنان بتحليل بداية ساساكي الأخيرة ضد كولورادو روكيز الأسبوع الماضي، ولماذا كانت هناك علامات على النمو بعد تراجعه خلال الشهر الماضي. ثم يتطلعون إلى ما يحتاج ساساكي إلى فعله لبقية الموسم لكسب دور في خطط عرض البلاي أوف الخاصة بفريق دودجرز، والمكان الذي يتناسب فيه مع التسلسل الهرمي لتناوبهم في الوقت الحالي.

في وقت لاحق، قام الثنائي أيضًا بكسر ازدراء جاستن فروبلسكي لمباراة كل النجوم، ولماذا لا يزال هناك وقت له للوصول إلى منتصف الصيف الكلاسيكي. يتحدثون أيضًا عن وصول Shohei Ohtani إلى مسيرته المهنية رقم 300 على أرضه، وكم عدد الأهداف التي لا يزال بإمكانه تحقيقها خلال بقية مسيرته في MLB.

في أحدث حلقة من بودكاست دودجرز بوست، قام ديلان هيرنانديز وجاك من كاليفورنيا بوست بتقييم النصف الأول لروكي ساساكي، وازدراء جاستن فروبلسكي لمباراة كل النجوم، ومسيرة شوهي أوهتاني رقم 300 على أرضه والمزيد. تخيل الصور عبر رويترز كونيكت في أحدث حلقة من بودكاست دودجرز بوست، قام ديلان هيرنانديز وجاك من كاليفورنيا بوست بتقييم النصف الأول لروكي ساساكي، وازدراء جاستن فروبلسكي لمباراة كل النجوم، ومسيرة شوهي أوهتاني رقم 300 على أرضه والمزيد. ا ف ب الصور / ديريك توسكان إعلان في أحدث حلقة من بودكاست دودجرز بوست، قام ديلان هيرنانديز وجاك من كاليفورنيا بوست بتقييم النصف الأول لروكي ساساكي، وازدراء جاستن فروبلسكي لمباراة كل النجوم، ومسيرة شوهي أوهتاني رقم 300 على أرضه والمزيد. صور جيتي إعلان

ينتقل ديلان بعد ذلك إلى حارة الذاكرة ليتذكر الخلل الوظيفي الذي أحاط بفريق دودجرز لعام 2007، وكيف دخل وسط نزاع بين جيف كينت واللاعبين الأصغر سنًا في ذلك الفريق.

أخيرًا، كما هو الحال دائمًا، اختتموا ببعض الأمور التافهة والتنبؤات للأسبوع القادم. كل ذلك وأكثر في الحلقة الأخيرة من بودكاست دودجرز بوست. اشترك على YouTube أو تابع على Apple وSpotify.