بوكانير يركضون راشاد وايت ضحية محاولة الابتزاز المزعومة

وقال محاموه إن القراصنة الذين يركضون راشاد وايت كان ضحية الابتزاز المزعوم بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق الآن في الوضع.

أكد محامو وايت ، ميشيل جيرفايس وتي جيه غريمالدي ، الأخبار في بيان لصالح منافذ متعددة وقالوا “السلطات المختصة الأخرى” كانت تبحث في الموقف.

“سوف تقابل التهديدات والمطالب غير القانونية والتشهيرية ضد راشاد وعائلته بالتسامح مطلقًا. وقال المحامون في بيان “سنستمر في ممارسة جميع الطرق القانونية لحماية حقوق راشاد كضحية للابتزاز”.

لم يتم توضيح تفاصيل محددة حول محاولة الابتزاز المزعومة.

ذكرت جريج أومان أن مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في تامبا ، فلوريدا ، لن يؤكد أنه شارك في أي تحقيق مستمر يتعلق بـ White.

لم يستطع مكتب مقاطعة هيلزبورو شريف تأكيد أي تورط في التحقيق.

White ، في موسمه الثالث في اتحاد كرة القدم الأميركي في عام 2024 ، انقسم واجبات الركض مع Bucky Irving.

لقد كان المبتدئ بدوام كامل لبوكانيرز في عام 2023.

ركض وايت مقابل 2084 ياردة و 10 لمس أرض خلال السنوات الثلاث الأولى له في تامبا ، والتي صاغته في الجولة الثالثة من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2022.

يتوجه اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى السنة الأخيرة من عقده.