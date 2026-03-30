بوكا ناكوا يبتسم وهو يدرب كرة القدم وسط دعوى قضائية

إذا كان بوكا ناكوا منزعجًا من الدعوى القضائية المرفوعة ضده الأسبوع الماضي، فهو لا يظهر ذلك ظاهريًا.

شوهد نجم رامز في دالاس في نهاية هذا الأسبوع وهو يدرب فريق كرة قدم، وكان لديه ابتسامة كبيرة على وجهه طوال فترة وجوده على الهامش.

بدا أن Nacua يستدعي بعض المسرحيات لفريق 7 ضد 7 مكون من نجوم المدرسة الثانوية طوال حدث استمر يومين، والتقطته الكاميرات مبتسمًا من الأذن إلى الأذن وهو يرتدي سماعة رأس ويتصل بالطرق.

جاءت هذه المشاهد بعد أيام فقط من رفع دعوى قضائية ضد ناكوا من قبل ماديسون أتيابى، وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا زعمت أن المتلقي الواسع لاتحاد كرة القدم الأميركي هاجمها خلال ليلة في لوس أنجلوس ليلة رأس السنة الجديدة.

وزعمت أتيابي أنه بعد أن قالت ناكوا “تبا لكل اليهود” خلال العشاء، قام بعضها على كتفها بينما كان الاثنان في شاحنة عداء مع أصدقائهما في طريقهما إلى وجهتهما التالية.

كتبت أتيابى في الدعوى القضائية التي رفعتها: “لقد كسرت اللدغة بعض الجلد، وتسببت في إصابة واضحة تم تصويرها بعد ذلك بوقت قصير”.

قدمت أتيابى أيضًا طلبًا لإصدار أمر تقييدي ضد ناكوا بشأن هذه المزاعم، على الرغم من أن محاميها قال لصحيفة كاليفورنيا بوست يوم الجمعة إنهم سيسحبون هذا الالتماس “لتركيز جهودنا” على الدعوى القضائية.

ونفى محامي ناكوا، ليفي مكاثيرن، بشدة أن يكون موكله قد أدلى بتصريحات معادية للسامية. أما بالنسبة للعضة، فقد اعترف المحامي بوقوعها، على الرغم من ادعائه أنها كانت مجرد نتيجة “تلاعب” متبادل.

وقال مكاثرن عن الدعوى القضائية التي رفعها أتابي لصحيفة The Post يوم الجمعة: “في النهاية، سوف يدفعون لبوكا، وليس العكس”.

وفي الوقت نفسه، قال شون ماكفاي للصحفيين في الاجتماع السنوي لدوري اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الاثنين إنه وفريق رامز على علم بالحادث منذ وقوعه.

قال ماكفاي عن ناكوا: “أنا أثق بقلب هذا الطفل”. “أحبيه، ضعي ذراعك حوله، وأريد أن تستمري في مساعدته على النمو. وفي الحقيقة، احصلي على كل الحقائق المناسبة قبل أن أتسرع في الحكم على هذا الموقف بالذات.”