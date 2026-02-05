بوكا ناكوا يقدم هدية إذا فاز ماثيو ستافورد بجائزة أفضل لاعب

قبل أن يحاول ماثيو ستافورد، لاعب فريق رامز، الحصول على جائزة أفضل لاعب في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL MVP) خلال حفل تكريم اتحاد كرة القدم الأميركي ليلة الخميس، قام المتلقي الواسع بوكا ناكوا بالفعل بإعداد هدية تهنئة: جليسة الأطفال الأكثر قيمة.

وقال ناكوا: “لدي عرض له”. كاليفورنيا بوست، يبتسم من خلال الصدق. “يمكنك أنت وزوجتك الخروج في موعد غرامي في الليل. ماثيو. سأعتني بأطفالك. ربما سأضطر إلى تعيين مربية، لكنني سأكون في منزلك، ويمكنني على الأقل مراقبة منزلك.”

كان عمل هدية الخدمة لستافورد كلاسيكيًا من Nacua – جادة ومضحكة وعميقة بهدوء.

يعتبر ستافورد، لاعب الوسط المخضرم في فريق رامز، هو المرشح الأوفر حظًا لجائزة أفضل لاعب بعد قيادته لاتحاد كرة القدم الأميركي في تمرير الساحات وتمرير الهبوط هذا الموسم. لقد كان دائمًا متينًا، لكنه وصل هذا الموسم إلى مستوى آخر.

خلال خسارة رامز أمام سي هوكس في مباراة لقب NFC يوم الأحد الماضي، ألقى ستافورد ثلاث نقاط هبوط، مما منحه إجمالي 52 – الموسم العادي والتصفيات – في العام. إنه مجرد لاعب وسط رابع يرمي 50 نقطة أو أكثر في موسم واحد، وواحد فقط من ثلاثة يقومون بذلك مرتين في مسيرتهم.

بعد الخسارة الفادحة أمام سي هوكس، نشرت كيلي، زوجة ستافورد، مقطع فيديو لزوجها وهو يضع بناته الأربع في السرير.

لهذا السبب لا يقتصر عرض Nacua على مجالسة الأطفال فقط. يتعلق الأمر بفهم المتلقي البالغ من العمر 24 عامًا أن العظمة غالبًا ما تكلف شيئًا ما في المنزل. وحول غرفة تبديل الملابس التي تتفهم أن أفضل هدية يمكنك تقديمها لشخص يمكنه شراء أي شيء، هي شيء أكثر قيمة من الماس أو الدولارات: لقد حان الوقت.

في حين أن جائزة أفضل لاعب في ستافورد من المحتمل أن تكون على الرف، فإن المكافأة الحقيقية قد تكون شيئًا نادرًا في اتحاد كرة القدم الأميركي: ليلة هادئة في الخارج، وباب أمامي مغلق، والأطفال نائمون – وزميل في الفريق يفهم أن القيمة لا تقاس دائمًا بالساحات أو الأصوات.

في بعض الأحيان، يتم قياسها بالثقة.

