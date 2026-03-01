بول بلاكبيرن يوضح سبب إعادة توقيع يانكيز عليه: “هش حقًا”

تامبا – قد يكون بول بلاكبيرن صفقة رابحة.

بدا بلاكبيرن، الذي أعيد توقيعه على عقد مدته عام واحد بقيمة 2 مليون دولار بعد انضمامه إلى فريق يانكيز في أغسطس، جزءًا من نجم كل النجوم السابق أثناء بدء ورمي أربع جولات إقصائية في فوز يوم السبت 5-1 على بلو جايز في ملعب جورج إم شتاينبرينر.

ولم يسمح بلاكبيرن (32 عاما) بالركض في ستة أدوار من العمل الربيعي.

قال مدير يانكيز آرون بون: “نشعر وكأنه في مكان جيد حقًا”. “كنا نأمل في الحصول على جولتين أو ثلاث منه على الأرجح وكان فعالاً للغاية لدرجة أنه انتهى به الأمر إلى أربع … (هو) كان ممتازًا، حقًا من القفزة. هش حقًا. القيادة كانت ممتازة. لقد كنت سعيدًا حقًا. اعتقدت أن أغراضه تبدو حادة حقًا.

“لقد كان نجم كل النجوم. لقد كان هذا الرجل لاعبًا جيدًا في البداية. وهو ليس كبيرًا في السن. تراه يخرج إلى هناك ويشاهد ذلك، وهو ينحت هناك. إنه يتحكم بشكل كامل في الأمور، ويسيطر على الكرة جيدًا. لقد أعدناه مرة أخرى لسبب ما.”

قدم بلاكبيرن أسبابًا للتفاؤل الموسم الماضي، لكنه قدم أيضًا الكثير من الأدلة على أن لم الشمل قد يكون خطأً.

قبل أن يطلق فريق ميتس سراحه العام الماضي، سجل صاحب اليد اليمنى 6.85 عصرًا في سبع مباريات (أربع بدايات).

تعرض بلاكبيرن بعد ذلك للضرب في أول ظهور له مع يانكيز – مما سمح له بسبعة أشواط في مهمة التطهير – لكنه سرعان ما وجد موطئ قدمه في ساحة اللعب، حيث سجل 1.50 عصرًا مع 14 ضربة في أدواره الـ 12 التالية (سبع مظاهر)، وهو ما ينسب إليه الفضل في خفض فتحة ذراعه.

قال بلاكبيرن يوم السبت: “شعرت وكأنني أقاتل نفسي كثيرًا”. “لم أشعر أنني كنت على طبيعتي على الإطلاق. في أغسطس، قلت نوعًا ما: “تبًا للأمر”، وعدت إلى ما كنت عليه – أكثر من القمة، وأكثر محاولة لدفع الكرة إلى الأسفل. عندما جئت إلى هنا، تحدثت إلى اللاعبين وهذا هو المكان الذي يريدونني فيه. عندما ظهرت هنا، (كنت) أشعر براحة أكبر قليلاً في فتحة الذراع التي كنت فيها دائمًا، فقط كنت قادرًا على إعادة رمياتي إلى حيث كانت في السنوات السابقة، والقدرة على ذلك”. لتحريك الكرة والقيام بمباريات جيدة معًا.

“لن أقوم بإلقاء الغاز على الناس، لذا يجب علي فقط تحديد موقع السرعة وتغييرها.”

ويتصور بون استخدام بلاكبيرن “في العديد من الأدوار”، مع خيار استخدامه كلاعب أساسي حتى يعود دورانه بكامل قوته.

لكن القيمة الأعظم لبلاكبيرن تكمن على الأرجح في لعبة الثيران، حيث شغل هذا الدور في كل ظهور مع فريق يانكيز العام الماضي. في المواسم الثمانية الأولى له، عمل بلاكبيرن بشكل مريح فقط في أربعة من أصل 86 مباراة.

قال بلاكبيرن: “أعتقد أن الوقت الذي أمضيته هنا العام الماضي جعلني على دراية بالأمر بالتأكيد”. “كان لديك رجال مثل لوك (ويفر) – أعلم أنه قام بهذا التحول – وقد ساعد مجموعة من الأشخاص، حيث كان يفكر في ما يفعله. … كلما فعلت ذلك أكثر، شعرت براحة أكبر عند القيام بذلك.”