بول سكينيس في لحظة غريبة “يانكي المستقبل” في مباراة كل النجوم

يعرف بول سكينز الآن أين يبحث عندما يسمع الإشاعة التالية عن طرده من القراصنة لصالح فريق يانكيز.

أثناء وجوده في All-Star Game في فيلادلفيا، كان سكينيس يتحدث إلى المراسلين عندما أشارت مراسلة غير معروفة إلى إبريق Pirates على أنه يانكي مستقبلي في خطوة محيرة جعلته عاجزًا عن الكلام.

“مرحبًا، آسف. لقد حصلت للتو على أفضل مقابلة على الإطلاق مع بول سكينيس… يانكي المستقبل،” قال المراسل المجهول لسكينيس.

كان سكينيس في حيرة من أمره عندما سمع تعليق المراسل، حيث كان الرامي الآس يحارب شائعات بأنه يريد أن يصبح يانكي خلال السنوات القليلة الماضية.

قال لاعب فريق بيراتس النجم في نوفمبر الماضي إنه شعر بالإحباط بسبب الشائعات التي تم تداولها حول رغبته في ارتداء الخطوط المقلمة.

قال سكينيس خلال فترة الإجازة: “لقد شعرت بالإحباط لبضع ساعات ثم تجاوزت الأمر وتحدثت إلى وسائل الإعلام في وقت لاحق من تلك الليلة”. “هناك أشياء ستظهر، جيدة وسيئة، ومن الواضح أن هذا ليس صحيحا.”

ولكي نكون منصفين، فإن فريق يانكيز قد ركل الإطارات في السابق عند الاستحواذ على سكينيس.

“سيصبح قرصانًا في عام 2026،” قال مدير فريق القراصنة، بن تشيرينغتون، في الاجتماعات الشتوية.

وأضاف: “يتم طرح السؤال ويكون دائمًا محترمًا”. “يجب على الفرق أن تطرح هذا السؤال، أليس كذلك؟ لذلك أظن أن هذا لن ينتهي. لكن الإجابة كانت متسقة.”

أفاد جون هيمان من صحيفة The Post في مارس أن فريق يانكيز لم يفقدوا الأمل في أن يتمكنوا يومًا ما من تنفيذ صفقة تجارية لصالح Skenes.

على الرغم من أنه يجب النظر إلى ذلك على أنه أمر مستبعد بشكل متزايد، مع الأخذ في الاعتبار أن فريق القراصنة كان قويًا هذا العام مع سجل 50-47 ومباراتين من آخر فتحة للبطاقات البرية.

من المقرر أن يصبح فريق القراصنة مشترين في الموعد النهائي للتجارة هذا العام، ما لم يحدث انهيار ملحمي خلال الأسبوعين المقبلين مما يدفعهم بطريقة ما إلى الخروج من صورة التصفيات.

لقد كان Skenes هو المسيطر المعتاد لفترات طويلة، ولكن يبدو أن هذا العام هو الأسوأ له منذ أن وصل إلى البطولات الكبرى، مع 3.57 عصرًا و130 ضربة في 108 جولات.