بياضات المطبخ التي ربما لا تقوم بتنظيفها بشكل كافٍ (وأفضل طريقة للقيام بذلك)

قد يبدو الحفاظ على مطبخك نظيفًا ومرتبًا وكأنه صراع يومي – فهناك الكثير من المهام التي تتنافس على جذب انتباهك. على الرغم من أنك قد تتذكر تطهير طاولاتك وأحواضك بانتظام، فمن المحتمل أن تكون هناك أشياء في مطبخك ربما لا تقوم بتنظيفها بشكل كافٍ ومن السهل التغاضي عنها، مثل بياضات المطبخ مثل مناشف الشاي وقفازات الفرن وحاملات الأواني والمآزر. يمكنك استخدامها باستمرار، سواء كبديل صديق للبيئة للمناشف الورقية، أو لحماية ملابسك من الانسكابات، أو لحماية يديك من الأواني والمقالي الساخنة.

أثناء تحضير وجبات الطعام، قد تتلامس هذه الأقمشة بشكل متكرر مع الأسطح المليئة بالجراثيم مثل ألواح التقطيع أو المواقد أو مقابض الخزانات. في كل مرة تستخدمها لتجفيف الأطباق أو مسح العدادات، قد تنشر الجراثيم عن غير قصد بدلاً من إزالتها – وهو أمر مقزز! على سبيل المثال، يمكن أن تحمل المنتجات الحيوانية غير المطبوخة مسببات الأمراض التي يمكن أن تسبب لك مرضًا خطيرًا. لذلك، من الجيد غسلها بعد كل استخدام.

ولكن هناك أخبار جيدة. إن التأكد من نظافة الأقمشة في مطبخك كما تبدو هو حل سهل نسبيًا. كل ما عليك فعله هو وضع روتين تنظيف ثابت لهذه البياضات واستخدام طرق الصرف الصحي الأكثر فعالية؛ البعض يجب عليك تنظيفه كل يوم. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقليل انتشار البكتيريا في منزلك بالكامل بشكل كبير، مما يخلق مطبخًا أكثر صحة وأمانًا.