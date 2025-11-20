بياضات المطبخ التي ربما لا تقوم بتنظيفها بشكل كافٍ (وأفضل طريقة للقيام بذلك)

قد يبدو الحفاظ على مطبخك نظيفًا ومرتبًا وكأنه صراع يومي – فهناك الكثير من المهام التي تتنافس على جذب انتباهك. على الرغم من أنك قد تتذكر تطهير طاولاتك وأحواضك بانتظام، فمن المحتمل أن تكون هناك أشياء في مطبخك ربما لا تقوم بتنظيفها بشكل كافٍ ومن السهل التغاضي عنها، مثل بياضات المطبخ مثل مناشف الشاي وقفازات الفرن وحاملات الأواني والمآزر. يمكنك استخدامها باستمرار، سواء كبديل صديق للبيئة للمناشف الورقية، أو لحماية ملابسك من الانسكابات، أو لحماية يديك من الأواني والمقالي الساخنة.
أثناء تحضير وجبات الطعام، قد تتلامس هذه الأقمشة بشكل متكرر مع الأسطح المليئة بالجراثيم مثل ألواح التقطيع أو المواقد أو مقابض الخزانات. في كل مرة تستخدمها لتجفيف الأطباق أو مسح العدادات، قد تنشر الجراثيم عن غير قصد بدلاً من إزالتها – وهو أمر مقزز! على سبيل المثال، يمكن أن تحمل المنتجات الحيوانية غير المطبوخة مسببات الأمراض التي يمكن أن تسبب لك مرضًا خطيرًا. لذلك، من الجيد غسلها بعد كل استخدام.
ولكن هناك أخبار جيدة. إن التأكد من نظافة الأقمشة في مطبخك كما تبدو هو حل سهل نسبيًا. كل ما عليك فعله هو وضع روتين تنظيف ثابت لهذه البياضات واستخدام طرق الصرف الصحي الأكثر فعالية؛ البعض يجب عليك تنظيفه كل يوم. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقليل انتشار البكتيريا في منزلك بالكامل بشكل كبير، مما يخلق مطبخًا أكثر صحة وأمانًا.
كيفية غسل بياضات المطبخ الخاص بك
مناشف الشاي وقفازات الفرن وحاملات الأواني والمآزر كلها عناصر مطبخ يجب عليك تنظيفها كثيرًا، وطريقة تنظيفها تحدث فرقًا. عند إضافة هذه البياضات إلى غسيلك، تجنب خلطها مع مناشف الحمام أو الملاءات أو الملابس لتجنب نقل الملوثات. للحصول على أعمق تنظيف، اغسلي بياضات المطبخ في دورة التعقيم الخاصة بالغسالة أو باستخدام المبيض. تم تصميم دورة الغسيل التعقيم لقتل جميع البكتيريا تقريبًا وتستخدم إعدادات درجة الحرارة الأكثر سخونة في جهازك. إذا كنت تفضل عدم استخدام مواد التبييض، يمكنك أيضًا قتل البكتيريا عن طريق غسل غسيل المطبخ بالماء الساخن، على الأقل 140 درجة، ومنظف الغسيل.
لتجفيف بياضات مطبخك، استخدم دورة تعقيم المجفف، وهي دورة أطول يمكن أن تصل إلى درجات حرارة تزيد عن 140 درجة ويمكن أن تدمر الكائنات الحية الدقيقة الضارة التي لا تريدها في منزلك. تأكد دائمًا من التحقق من ملصقات العناية بالعناصر قبل غسلها وتجفيفها، حيث لا يمكن لجميع الأقمشة تحمل درجات الحرارة المرتفعة هذه. حتى أن بعض الشركات المصنعة توصي بغسل قفازات الفرن وحاملات الأواني في غسالة الأطباق، وليس في الغسالة. للحصول على دفعة صديقة للبيئة، يمكن أن يؤدي تجفيف بياضات المطبخ في الهواء الطلق في ضوء الشمس إلى تعقيمها بشكل أكبر، حيث تقتل الأشعة فوق البنفسجية الجراثيم.