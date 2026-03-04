بيت ألونسو يثير إعجاب الأوريولز بحركة تدريب الربيع غير العادية

اعتقد تريفور روجرز أنه كان يقلب ملاعبه يوم الثلاثاء في مباراة استعراضية عندما استدعى الوافد الجديد بيت ألونسو أرض الملعب لعقد اجتماع في التل.

سرعان ما علم فريق الأوريولز الجنوبي أن ألونسو لديه شيء آخر يريد مناقشته خلال الخسارة القاسية 8-5 أمام هولندا.

وقال روجرز للصحفيين بعد ظهر يوم الثلاثاء: “لقد كان يقول: نحن لا نلعب بالطاقة التي نحتاجها للعب”. “إن القدوم من لاعب مخضرم مثل هذا في 3 مارس يعوقنا حقًا كما لو أننا بحاجة إلى اللعب بالطاقة. خاصة في مثل هذه الأيام، من الصعب جدًا تحفيز الجسم، وإعداد نفسك، وضخ الأدرينالين. لذا فإن القدوم من قائد مثل هذا، سيساعدنا كثيرًا.”

وأظهرت لحظة الثلاثاء كيف أن ألونسو يحدث فرقًا بالفعل مع فريقه الجديد للأوريولز، على الرغم من أنه لم يلعب حتى الآن في أول مباراة رسمية له منذ توقيع عقد ضخم مدته خمس سنوات بقيمة 155 مليون دولار في ديسمبر.

ويأمل ألونسو (31 عاما) أن يقود العودة إلى المنافسة في بالتيمور بعد موسم 2025 المخيب للآمال.

“لم يكن الأمر يتعلق بـ (روجرز) أو أي شخص،” قال ألونسو عن مؤتمر التل الخاص به، وفقًا لصحيفة بالتيمور صن. “كان الأمر مثل، “مرحبًا، نحن بحاجة فقط إلى تنظيفه.” إذا أردنا الذهاب بعيدًا في التصفيات، فالأمر كله يتعلق بالقيام بالأشياء الصغيرة في الوقت الحالي، واكتساب عادات جيدة.

لا يوقع كل لاعب عقدًا ضخمًا ويتولى دورًا قياديًا مع فريق جديد، ولكن يبدو أن ألونسو يتولى هذه المسؤولية في وقت مبكر من المعسكر.

ألونسو هو اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق – على الرغم من أن جونار هندرسون سيحطم هذا الرقم في غضون سنوات قليلة – ويريد غرس مستوى معين من التوقعات لفريق الشرق الأوسط.

من المؤكد أن بالتيمور لديها الموهبة اللازمة للمنافسة في أصعب أقسام البيسبول، ولكنها خرجت من حملة مليئة بالإصابات 75-87 والتي تميزت بأداء ضعيف من العديد من النجوم البارزين.

قال ألونسو لصحيفة بالتيمور صن: “إذا كانت لديك عادة لعب البيسبول بشكل جيد، فستصبح هذه طبيعتك الثانية”. “لكن الآن في المعسكر، نحتاج إلى التمسك بهذا الأمر ولعب البيسبول النظيف. هذه مجرد عادة جيدة. هذه مجرد ثقافة الفوز. إذا لعبنا البيسبول النظيف، ستحدث أشياء جيدة.”

أفاد المنفذ أن ألونسو وصل مبكرًا إلى المعسكر وكان أحد أعلى الأصوات في الأسابيع القليلة الأولى من تدريب الربيع.

في النهاية، سيتعين على ألونسو أيضًا أن يتحدث بصوت عالٍ مع مضربه إذا أراد الأوريولز إحداث ضجة في الدوري الأمريكي، وقد بدأ بداية قوية مع هوميروس يوم الثلاثاء، مسجلاً ثالث معسكر له.

إذا تمكن ألونسو من الإنتاج كالمعتاد، فسيكون لديه فرصة للمنافسة في التصفيات للمرة الثالثة في مسيرته وربما يساعد الأوريولز على إنهاء جفاف دام 12 عامًا من انتصارات سلسلة ما بعد الموسم.

وصلت هذه المجموعة الحالية من الأوريولز إلى التصفيات في موسمي 2023 و2024، لكنها خسرت جميع المباريات الخمس، حيث اكتسحها رينجرز ورويالز، على التوالي.

وقال ألونسو، بحسب صحيفة بالتيمور صن: “إنها مجموعة رائعة، وهؤلاء الرجال يجعلون من السهل جدًا القدوم إلى الملعب كل يوم وجلب تلك الطاقة”. “مع تقدمك في مسيرتك المهنية، تبدأ في أن تصبح الرجل الأكبر سنًا. بالنسبة لي، هذا مجرد تذكر الدروس. إن وجود هذه العلاقة مع (زملاء الفريق)، حيث يبدو الأمر كما لو أنه يمكنك محاسبة بعضكما البعض وعدم إيذاء مشاعرك، وهذا أمر مثمر ورائع للغاية.

“لا يهم كيف تقوم بتوصيلها، طالما تم تسليم الرسالة وكان (زملاء الفريق) متقبلين ويسيرون في نفس الاتجاه … إنه أمر رائع.”