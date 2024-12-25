بيت كارول مهتم بوظيفة Bears في محاولة عودة التدريب

تسربت قائمة أمنيات مدرب سيهوكس السابق بيت كارول، وبنده الأول هو وظيفة التدريب الرئيسي في Windy City.

بطل Super Bowl البالغ من العمر 73 عامًا مستعد للعودة إلى الخط الجانبي، وفقًا لتقارير ESPN، وهو يستهدف وظيفة Bears الشاغرة.

انتقل فريق Seahawks من مدربهم الرئيسي منذ فترة طويلة بعد الموسم الماضي، حيث حوله إلى دور استشاري أثناء تعيين مايك ماكدونالد كبديل له.

تم اتخاذ قرار الملكية بخطوة سريعة، إن لم يكن على مضض قليلاً، وكان كارول متلهفًا للعودة إلى اللعبة منذ ذلك الحين.

“أنا لا تهالك. أنا لست متعبا. قال كارول خلال فترة الإجازة: “أنا لست من هذه الأشياء”.

وأضاف في ظهور إعلامي لاحق في برنامج إذاعي في سياتل: “لدي الكثير من الطاقة والفكر والرغبة لذلك، لكنني لا أستطيع أن أتخيل أن هناك مكانًا مناسبًا”.

الخيار الصحيح، الآن بعد أن أصبح مات إيبرفلوس في شيكاغو، أصبح جاهزًا للاستحواذ عليه.

أخيرًا أظهر فريق الدببة الباب لمدربهم الرئيسي في العام الثالث بعد الخسارة في نوفمبر والتي كانت، حتى بمعايير الدببة، غير مفهومة على الإطلاق.

على الرغم من ذلك، وبطريقة Prime Bears، لم يتم إعفاء Eberflus إلا بعد الرد على إدارته السيئة لساعة اليد.

في شيكاغو، سيتعاون كارول مع زميله السابق طروادة، قورتربك كاليب ويليامز.

قاد المدرب الرئيسي جامعة جنوب كاليفورنيا إلى البطولات الوطنية في عامي 2003 و2004 قبل أن يبدأ مسيرته التي استمرت 14 عامًا مع فريق سي هوكس.

من جانبه، كان ويليامز لا يزال يرتدي الحفاضات بينما كان كارول وأحصنة طروادة يجمعون كل هذا النحاس.

بعد ما يقرب من عقدين من الزمن، وصل إلى جنوب كاليفورنيا كطالب في السنة الثانية وحصل على الفور على مرتبة الشرف من All-American وHeisman.

خلال حملته للناشئين، عمل ويليامز مع مدرب أريزونا كاردينالز السابق كليف كينجسبري الذي كان، في ذلك الوقت، في دور استشاري هجومي مع أحصنة طروادة.

يقال إن كينجسبري، الذي يعمل الآن منسقًا هجوميًا مع فريق واشنطن كوماندرز، مهتم أيضًا بوظيفة مدرب بيرز الشاغرة.

بالإضافة إلى فريق Bears، فإن Jets and Saints موجودون أيضًا في السوق للحصول على مدرب رئيسي جديد. وبينما قد يكون كارول مهتمًا بهذه الفرص الأخرى أيضًا، وفقًا لتقارير ESPN، فإنه لم يتحدث بعد مع أي فريق.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم فتح وظائف أخرى بمجرد انتهاء الموسم.

بالنظر إلى النجاح الذي لا لبس فيه الذي حققه في جامعة جنوب كاليفورنيا ثم في سياتل – حيث قاد فريق Seahawks إلى 10 مباريات فاصلة، وبطولتين للمؤتمرات والفوز الوحيد للامتياز في Super Bowl – من المرجح أن يكون كارول على بعض قوائم أمنيات فرق NFL المنكوبة أيضًا.