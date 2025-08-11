بيت كارول يدافع عن جينو سميث بعد أن يقلب رايدرز كيو بي من مروحة سيهوكس

بيت كارول لديه ظهر جينو سميث.

دافع مدرب Raiders الجديد ، 73 عامًا ، عن قورتره يوم الأحد عندما سئل عن قرار سميث بالتقلب من محبي Seahawks خلال مباراة يوم الخميس ، والتي كانت بمثابة العودة إلى الوطن الثنائي في سياتل.

“هل رأيت ما قالته العلامة؟” وقال كارول في جلسة إعلامية ، وفقا لصالح ياهو سبورتس.

عندما أجاب أحد المراسلين أنهم شاهدوا العلامة ، أجاب كارول – الذي درب سميث لمدة خمس سنوات في سياتل – “السؤال التالي”.

عند نفاد الأنفاق في Lumen Field قبل بداية المباراة الافتتاحية لسباق لاس فيجاس ، استقبل سميث – الذي أمضى ستة مواسم في سياتل قبل أن يتم تداوله إلى Raiders في مارس ، بعد شهرين من تسجيل كارول مع الفريق – من قبل أحد المعجبين الذين قاموا بإشارة قرأت ، “Big Brans – Geno أو Jamarcus Russell.”

استجاب سميث ، 34 عامًا ، وزميله في الفريق ماكس كروسبي للحفر من خلال إجراء إيماءات فاحشة نحو المدرجات ، مع لقطات من المشهد بشكل طبيعي تقوم بجولات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شوهد كارول ، الذي درب سيهوكس من عام 2010 إلى عام 2023 ، وهو يحاول الاستيلاء على العلامة.

تعتبر راسل على نطاق واسع واحدة من أكبر مسودات في اتحاد كرة القدم الأميركي ، حيث كان اختيار المغيرين الأول في عام 2007 في الفترة من 7 إلى 18 عامًا.

بينما بدأ سميث أيضًا بداية صخرية في عام 2013 ، عندما اختارته الطائرات في الجولة الثانية من المسودة ، أعاد تنشيط حياته المهنية عند وصوله إلى شمال غرب المحيط الهادئ في عام 2019.

في عام 2022 ، في عامه الأول بصفته لاعب فريق Seahawks ، حصل Smith على NOM Pro Bowl وحصل على لقب أفضل لاعب في العام.

منحت Seahawks سميث عقدًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 75 مليون دولار في عام 2023 ، فيما سيكون موسم كارول الأخير مع الفريق.

ألقى 4،283 ياردة تمر في عام 2024 ، متجاوزًا سجله في موسم واحد من عام 2022 (4،282).

يفتح The Raiders ، الذي مدد سميث في أبريل / نيسان عقدًا لمدة عامين بقيمة 75 مليون دولار ، الموسم على الطريق أمام الوطنيين في 7 سبتمبر.