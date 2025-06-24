بيج سبيراناك يربط نظرية الجولف “أقل ملابس” بعد جولة قاسية

أقل يساوي بطاقة أداء أفضل.

هذا وفقًا لمؤثرات الجولف منذ فترة طويلة ، بيج سبيراناك ، التي مازحت يوم الأحد أن “العلم” دعمت نظريتها مؤخرًا مما يشير إلى أنها تلعب بشكل أفضل عند ارتداء عدد أقل من الملابس.

“إذا كنت تتابعني لفترة من الوقت ، فأنت تعلم أن لديّ نظرية العمل هذه التي ألعبها بشكل أفضل عندما أرتدي ملابس أقل” ، قدمت Spiranac ملفًا صورة على X تميزت بها وهي ترتدي قميصًا للبولو وسروالًا شورتًا.

“يمكن أن تؤكد أن العلم على حق مرة أخرى. لقد لعبت مثل (تعبير الرموز التعبيرية) اليوم.”

مما لا يثير الدهشة ، أن أتباع سبيراناك قضوا يوم ميداني في الردود.

“يجب إعداد أطروحة حول هذا الموضوع” ، كتب واحد X حساب.

“اذهب مع كل ما يتطلبه الأمر للحصول على عقلك بشكل صحيح للعب بشكل جيد !!!” هتف آخر.

حتى أن أحد المستخدمين سخروا من أن Spiranac ، 32 عامًا ، الذي لعب لفترة وجيزة على المستوى المهني ، “ربما لا يزال يضربني”.

جمعت Spiranac ، وهي طاغوت على وسائل التواصل الاجتماعي ، خمسة ملايين متابع عبر صفحات X و Instagram على مر السنين ، وعادة ما تشارك محتوى الجولف في الكشف عن المجموعات.

سخرت ألوم ملابس السباحة الرياضية في خيارات خزانة ملابسها خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تبدو جرس الإنذار على شائعات عبر الإنترنت صاعدة تكهن بأنها المرأة في وسط مقطع فيديو للجولف الفيروسي ، والتي ظهرت على شقراء تخرج من عربة وعلى الملعب.

“أود توضيح التكهنات. هذا ليس أنا. نعلم جميعًا أنني لن أرتدي بولو” ، شارك سبيراناك يوم السبت على X.

شاركت سبيراناك ، التي كانت صريحة منذ فترة طويلة في أعلى مستوياتها وأدنى رحلتها للجولف ، في نوفمبر أنها أعادت اكتشاف حبها للعبة خلال العام الماضي.

“لقد طُلب مني الكثير لنشر المزيد من محتوى الجولف لول وهو أمر مضحك لأن هذه هي السنة الأولى في لحظة حيث مارست فعليًا ، ولعبت بعض الدورات الرائعة حقًا ، وتراجعت في حب اللعبة” ، بدأت على Instagram.

“لقد لعبت أكثر هذا العام أكثر مما لعبت في وقت طويل وألعب بصراحة أفضل من أي وقت مضى. لقد أحببت دائمًا لعبة الجولف ولكنها كانت علاقة حب/كراهية وأنا متأكد من أننا يمكن أن نتعلق بها في بعض الأحيان لول. لقد كانت درجاتي مرتبطة دائمًا باستحقاق نفسي ولعبت كثيرًا من المرح. حتى هذا العام.