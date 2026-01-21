بيكر مايفيلد يذهب إلى الأرض المحروقة على كيفن ستيفانسكي

لا يبدو أن بيكر مايفيلد لديه ذكريات جميلة عن كيفن ستيفانسكي.

استهدف لاعب الوسط في Buccaneers ستيفانسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء ردًا على منشور لمراسل من Atlanta Journal-Constitution والذي وصف مايفيلد بأنه جزء من “حريق القمامة في الوسط” الذي تعرض له ستيفانسكي خلال فترة عمله كمدرب رئيسي لفريق Browns.

قام ستيفانسكي، الذي تم تعيينه كمدرب رئيسي لفريق الصقور خلال عطلة نهاية الأسبوع، بتدريب مايفيلد لمدة موسمين (2021 و21) قبل أن يقوم براون بتبادل QB مع الفهود.

كتب مايفيلد ردًا على د. أورلاندو ليدبيتر، الذي رسم وقت QB في كليفلاند على أنه “فاشل” في منشور على X. “الفشل هو صديق الوصول تمامًا”. “ما زلت أنتظر رسالة نصية/مكالمة منه بعد أن تم شحني مثل قطعة من القمامة. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك مرتين في السنة، أيها المدرب.”

لعب مايفيلد، الذي تم اختياره رقم 1 في عام 2018، أربعة مواسم في كليفلاند. انتهت فترة عمله مع براون بشكل سيئ، حيث قام كليفلاند بالتداول بشكل غير رسمي بعيدًا عن مايفيلد بعد أن جلب لاعب الوسط المثير للجدل ديشاون واتسون في مبادلة مع فريق تكساس.

قام مايفيلد بتقسيم موسم 2022 بين بانثرز ورامز قبل أن ينتهي به الأمر مع فريق بوكس ​​في عام 2023، ويلعب في تامبا باي منذ ذلك الحين.

تم تسليط الضوء على الوقت الذي قضاه مايفيلد في كليفلاند من خلال حقيقة أنه ساعد مع ستيفانسكي في قيادة فريق براون لتحقيق أول فوز له في مباراة فاصلة منذ 26 عامًا خلال موسم 2020.

ومع ذلك، تعامل مايفيلد مع شفا ممزق في العام التالي مما أعاق زخم الفريق.

مع وجود ستيفانسكي – الذي طرده براون بعد فوزه بخمسة انتصارات في عام 2025 – الآن على رأس أتلانتا، سيحصل مايفيلد على فرصة لرؤية مدربه السابق مرتين الموسم المقبل، للتحضير لمباريات مثيرة للاهتمام إلى حد ما بين الصقور والقراصنة.

وبينما بدا أن الوقت قد محا أي مشاعر قاسية بشأن خروج مايفيلد من كليفلاند، يبدو أن لاعب الوسط كان ينتظر الوقت المناسب لاستخدامه كحافز.