بيل سيمونز يقطع جالين برونسون باعتباره الأكثر فخرًا في الدوري الاميركي للمحترفين

رياضة
بيل سيمونز يقطع جالين برونسون باعتباره الأكثر فخرًا في الدوري الاميركي للمحترفين

الرميات الحرة هي ملك في الدوري الاميركي للمحترفين اليوم ، وسيقوم لاعبون مثل جالين برونسون بفعل أي شيء للحصول عليها.

في دوري مليء بـ “Floppers” ، يعتقد بيل سيمونز أن نجم نيكس في رابطة خاصة به.

وقال سيمونز في بودكاسته المسمى “أعتقد أن (برونسون) أصبح الفخار البارز في الدوري الاميركي للمحترفين”.

ولا يقتصر الأمر على محاولات إطلاق النار على الأخطاء.

وأضاف سيمونز: “إنه يفعل ذلك على كلا الطرفين ، وهو يفعل ذلك على الدفاع والجريمة”. “إنه يتخبط على اللقطات ، إنه يتخبط من الشاشات ، وهو يتخبط عندما يصطدم به شخص ما في محرك ، وهو يتخبط للتهم”.

وصف سيمونز برونسون بأنه “الحزمة الكاملة” عندما يتعلق الأمر بالتخبط وأنه كان “في رهبة” يراقبه وهو يلعب مؤخرًا.

غالبًا ما يقال إن التقليب قد بدأه جيمس هاردن في أيامه في هيوستن روكتس ، لكن سيمونز يعتقد أن عهد هاردن بينما كان رئيس الوزراء خلفه.

ثم أصبح Trae Young استنساخ Harden بالمعنى المثير للطعم ، لكن “بعض التغييرات التي حدثت في رأسه” ، وفقًا لما ذكره سيمونز.

الذي يترك التاج المتخف لبرونسون.

وقال سيمونز: “قمة برونسون في لعبته … أعتقد أنه الحزمة الكاملة”. “بعض من أفضل التقلبات التي رأيتها على الإطلاق.”

على الرغم من أن الرميات الحرة لا تروي تمامًا قصة مدى انتشار اللاعب ، فإن الأرقام لا تدعم أفكار سيمونز تمامًا.

يحتل Brunson حاليًا المركز الثامن في الدوري الاميركي للمحترفين في رميات حرة في محاولة لكل لعبة في 6.8. ترتب كل من هاردن ويونغ على كل من برونسون ، وإن لم يكن كثيرًا ، مع الشباب في 7.3 محاولات و Harden في السابعة.

قاد جيانيس أنتيتوكونمبو وشاي جيلجوس-ألكساندر الدوري في رميات حرة لكل لعبة في 10.4 و 8.9 ، على التوالي.

من المفارقات أن تعليقات سيمونز تأتي بعد أن لم تحاول برونسون رمية حرة واحدة في خسارة انفجار نيكس أمام سلتكس يوم الأحد.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية