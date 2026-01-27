تأثير الذكاء الاصطناعي على الصور العقارية وكيف يهدف قانون كاليفورنيا الجديد إلى التعامل معه

الذكاء الاصطناعي ينزف رسميًا في عالم التصوير العقاري. لكن قانونًا جديدًا في كاليفورنيا يستعد لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإبلاغ مشتري المنازل المحتملين عندما يكون قيد الاستخدام. وفقًا لمشروع قانون الجمعية رقم 723، فإن وكلاء العقارات والوسطاء ملزمون بإدراج بيان “واضح إلى حد معقول” “يكشف عن أن الصورة قد تم تغييرها” عند تعديل الصور المدرجة باستخدام برامج التحرير أو الذكاء الاصطناعي. ينص القانون أيضًا على أنه في حالة استخدام الذكاء الاصطناعي، يجب على الأطراف المسؤولة “الارتباط بموقع ويب متاح للجمهور على الإنترنت أو عنوان URL أو رمز الاستجابة السريعة الذي يتضمن الصورة الأصلية غير المعدلة ويحددها بوضوح”. تم التوقيع على هذا القانون من قبل الحاكم جافين نيوسوم في أكتوبر ودخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.
لا يؤثر التدفق الناشئ للتصوير العقاري المعزز بالذكاء الاصطناعي على كاليفورنيا فحسب، بل إننا نشهد هذا الاتجاه في جميع أنحاء البلاد. يعثر المزيد والمزيد من الباحثين عن المنازل على صور تم تنظيمها افتراضيًا وإرشادات حول الذكاء الاصطناعي عند تسجيل الدخول إلى مواقع مثل Zillow أو Redfin. على الرغم من أن تفتيح الغرفة أو استخدام عدسة عين السمكة لجعلها تبدو أكثر اتساعًا أمر شائع في التصوير الفوتوغرافي للعقارات، إلا أننا ندخل عالمًا أصبحت فيه الصور المدرجة مشوهة ومضللة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. إنها عقبة جديدة يجب القفز عليها عند إرسال منازل محتملة للشراء. مع توقع ارتفاع أسعار أسواق الإسكان في عام 2026، فمن المحتمل أن نرى المزيد من الأخبار المحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التصوير العقاري والصناعة بشكل عام.
مستقبل الذكاء الاصطناعي في التصوير العقاري
ليس هناك من ينكر ذلك، فالذكاء الاصطناعي أصبح قوة لا يمكن تجنبها بشكل متزايد. ومع ذلك، تتزايد أيضًا مخاوف المستهلكين المتزايدة بشأن التكنولوجيا الجديدة. إن مشكلات مثل إزاحة الوظائف وارتفاع فواتير الطاقة ليست سوى بعض الجوانب السلبية الخادعة للعيش بالقرب من مركز الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من هذه المشاكل، تشير كل الدلائل إلى استمرار الذكاء الاصطناعي. في حالة التصوير الفوتوغرافي للعقارات، غالبًا ما تكون الصور المعدلة مضللة وتسبب ارتباكًا لمشتري المنازل.
“لقد شاركت في بعض المؤتمرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن خلال الروايات المتناقلة، سنسأل من بين 100 شخص من الجمهور عن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وأقول أن 80 إلى 90 بالمائة من الأشخاص يرفعون أيديهم. نحن نشهد هذه الزيادة الهائلة في عدد الأشخاص الذين يستخدمونها،” هذا ما قاله دان وايزمان، مدير استراتيجية الابتكار في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR)، مع Wired. والسبب بسيط – حيث كان الحصول على قائمة منظمة أو حتى افتراضية يكلف ثروة، والآن يمكن لسمسار العقارات ببساطة توصيل صوره في ChatGPT للحصول على نتيجة مماثلة مجانًا.
أين يترك هذا صياد المنزل؟ في الوقت الحالي، يبدو أن معظم الولايات متخلفة عن القوانين التي تفرض الكشف عن التصوير الفوتوغرافي للعقارات المعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن ولايات مثل كولورادو ونيويورك تضغط من أجل إنشاء حواجز حماية مختلفة لحماية المواطنين من الضرر المحتمل الناجم عن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. مع معدل تأثر قوائم العقارات بالذكاء الاصطناعي المضلل، فهي مسألة وقت فقط قبل أن تتبنى المزيد من الولايات قانونًا مشابهًا لمشروع قانون الجمعية رقم 723. في الوقت الحالي، أضف عبارة “ترقب الذكاء الاصطناعي” إلى قائمة الطرق الذكية للنجاة من البحث عن منزل.