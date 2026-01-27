تأثير الذكاء الاصطناعي على الصور العقارية وكيف يهدف قانون كاليفورنيا الجديد إلى التعامل معه

ليس هناك من ينكر ذلك، فالذكاء الاصطناعي أصبح قوة لا يمكن تجنبها بشكل متزايد. ومع ذلك، تتزايد أيضًا مخاوف المستهلكين المتزايدة بشأن التكنولوجيا الجديدة. إن مشكلات مثل إزاحة الوظائف وارتفاع فواتير الطاقة ليست سوى بعض الجوانب السلبية الخادعة للعيش بالقرب من مركز الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من هذه المشاكل، تشير كل الدلائل إلى استمرار الذكاء الاصطناعي. في حالة التصوير الفوتوغرافي للعقارات، غالبًا ما تكون الصور المعدلة مضللة وتسبب ارتباكًا لمشتري المنازل.

“لقد شاركت في بعض المؤتمرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن خلال الروايات المتناقلة، سنسأل من بين 100 شخص من الجمهور عن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وأقول أن 80 إلى 90 بالمائة من الأشخاص يرفعون أيديهم. نحن نشهد هذه الزيادة الهائلة في عدد الأشخاص الذين يستخدمونها،” هذا ما قاله دان وايزمان، مدير استراتيجية الابتكار في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR)، مع Wired. والسبب بسيط – حيث كان الحصول على قائمة منظمة أو حتى افتراضية يكلف ثروة، والآن يمكن لسمسار العقارات ببساطة توصيل صوره في ChatGPT للحصول على نتيجة مماثلة مجانًا.

أين يترك هذا صياد المنزل؟ في الوقت الحالي، يبدو أن معظم الولايات متخلفة عن القوانين التي تفرض الكشف عن التصوير الفوتوغرافي للعقارات المعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن ولايات مثل كولورادو ونيويورك تضغط من أجل إنشاء حواجز حماية مختلفة لحماية المواطنين من الضرر المحتمل الناجم عن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. مع معدل تأثر قوائم العقارات بالذكاء الاصطناعي المضلل، فهي مسألة وقت فقط قبل أن تتبنى المزيد من الولايات قانونًا مشابهًا لمشروع قانون الجمعية رقم 723. في الوقت الحالي، أضف عبارة “ترقب الذكاء الاصطناعي” إلى قائمة الطرق الذكية للنجاة من البحث عن منزل.