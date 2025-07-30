تأثير بطانة الرحم غير المتوقع على الفك والأسنان

إذا كنت من بين 10 ٪ من النساء في سن الإنجاب اللائي يعانين من التهاب بطانة الرحم ، فمن المحتمل أن تكون على دراية بالألم الشديد خلال الفترات والجماع وحركات الأمعاء (لكل منظمة الصحة العالمية). يمكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم أيضًا مشاكل مع الصحة العقلية والتعب والانتفاخ وحتى الخصوبة.
مع التهاب بطانة الرحم ، تنمو الأنسجة مماثلة لبطانة الرحم (التي تسمى الأنسجة بطانة الرحم) في أجزاء أخرى من الجسم. في حالات نادرة ، يمكن العثور على هذا الأنسجة في عظم الجمجمة بالقرب من المعبد وقد يسبب الألم في فكك (المفصل الصدغي ، أو TMJ). وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 في مجلة الطب السريري ، فإن النساء المصابات بقطر بطانة الرحم اللائي عانين من آلام الحوض على جانب واحد من الجسم كانوا أكثر عرضة للألم في نفس الجانب. أولئك الذين يعانون من آلام الفك كانوا أكثر عرضة للتشبث أسنانهم.
في حين أن هناك علاجات لمرض بطانة الرحم التي تساعد في ألم الحوض ، إلا أنها لا يبدو أنها تخفف من آلام الفك. هذا يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى علاجات إضافية لمعالجة نطاق الأعراض بالكامل.
لماذا قد يتم ربط بطانة الرحم و TMD
لا تفترض أن ألم الفك هو فقط من التوتر. في حين أن حوالي ثلث الناس يعانون من اضطرابات في الفك الصدغي (TMDs) ، وجدت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة الطب السريري أن 77 ٪ من النساء المصابات بطانة الرحم يعانون من ألم TMD ، وحوالي نصفهن يعانون من ألم كبير. أولئك الذين يعانون من TMD أبلغوا أيضًا عن شعورهم بمزيد من الألم بشكل عام. وجدت الدراسة أن الأمر استغرق ما يقرب من ثلاث سنوات ، في المتوسط ، حتى تتلقى هؤلاء النساء تشخيص التهاب بطانة الرحم.
يمكن أن يؤثر كل من الإجهاد والقلق والاكتئاب على مقدار الألم الذي تشعر به من كل من TMD وبطانة الرحم ، مما قد يساعد في شرح العلاقة بين الاثنين. تندرج كلتا الحالتين تحت مجموعة تسمى ظروف الألم المتداخلة المزمنة (COPCs) ، وهذا يعني إذا كان لديك اضطراب ألم مزمن واحد ، فمن الأرجح أن تتطور آخر. ذلك لأن هذه الحالات يمكن أن تغير كيف يعالج الدماغ الألم. يمكنهم أيضًا أن يجعل الجهاز العصبي أكثر حساسية ، مما يؤدي إلى ألم مستمر وحالات أخرى مثل الصداع أو متلازمة القولون العصبي (IBS).
تشخيص وعلاج بطانة الرحم
التهاب بطانة الرحم هو أكثر من مجرد تشنجات الحيض الشديد. أثناء الحيض ، تسمم الأنسجة بطانة الرحم في الرحم ثم يترك الجسم. ولكن عندما تنمو أنسجة مماثلة في أجزاء أخرى من الجسم مثل المبايض أو الأعضاء الأخرى ، فإنها لا تترك الجسم. بدلاً من ذلك ، يمكن أن تشكل الالتصاقات ويتسبب في التمسك بأعضاء. لا يسبب التهاب بطانة الرحم دائمًا الأعراض ، ولكن عندما ينمو الأنسجة في الأعضاء الأخرى ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل غالبًا ما يتم تشخيصها. على سبيل المثال ، قد يتم إخبار بعض الأشخاص بأن لديهم IBS عندما يكون لديهم بطانة الرحم بالفعل.
وفقًا لمؤسسة بطانة الرحم في أمريكا ، لا يمكن اختبار الدم أو البول أو اللعاب البسيط اكتشاف علامات التهاب بطانة الرحم. قد تشير اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي إلى وجودها ، ولكن فقط تنظير البطن التشخيصي يمكن أن يؤكد ذلك بشكل نهائي. يمكن أن تساعد أدوية الألم والعلاج الهرموني في إدارة الأعراض ، لكن جراحة الختان بالمنظار يمكن أن تزيل آفات بطانة الرحم التي قد تسبب المتاعب.