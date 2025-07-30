تأثير بطانة الرحم غير المتوقع على الفك والأسنان

إذا كنت من بين 10 ٪ من النساء في سن الإنجاب اللائي يعانين من التهاب بطانة الرحم ، فمن المحتمل أن تكون على دراية بالألم الشديد خلال الفترات والجماع وحركات الأمعاء (لكل منظمة الصحة العالمية). يمكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم أيضًا مشاكل مع الصحة العقلية والتعب والانتفاخ وحتى الخصوبة.

مع التهاب بطانة الرحم ، تنمو الأنسجة مماثلة لبطانة الرحم (التي تسمى الأنسجة بطانة الرحم) في أجزاء أخرى من الجسم. في حالات نادرة ، يمكن العثور على هذا الأنسجة في عظم الجمجمة بالقرب من المعبد وقد يسبب الألم في فكك (المفصل الصدغي ، أو TMJ). وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 في مجلة الطب السريري ، فإن النساء المصابات بقطر بطانة الرحم اللائي عانين من آلام الحوض على جانب واحد من الجسم كانوا أكثر عرضة للألم في نفس الجانب. أولئك الذين يعانون من آلام الفك كانوا أكثر عرضة للتشبث أسنانهم.

في حين أن هناك علاجات لمرض بطانة الرحم التي تساعد في ألم الحوض ، إلا أنها لا يبدو أنها تخفف من آلام الفك. هذا يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى علاجات إضافية لمعالجة نطاق الأعراض بالكامل.