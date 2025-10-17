تأكد من حصول أي شجرة في حديقتك على الماء الذي تحتاجه بطريقة واحدة سهلة

هل تفكر يومًا في إعطاء شجرتك المزروعة حديثًا دونات؟ قد تفعل ذلك إذا علمت أنه يمكن أن يساعد شجرتك على ترسيخ جذورها وتسهيل عملية الري. “دونات التربة” أو “دونات الشجرة” هي مصطلحات قد تسمعها لوصف الساتر الذي تم إنشاؤه حول شجرة مزروعة حديثًا. والغرض من ذلك هو توجيه الري إلى جذور الشجرة، مما يسمح للمياه بالتسلل ببطء والترشيح إلى التربة. تخيل الدقة التي يوجه بها القمع المياه – هذه هي الطريقة التي يعمل بها الساتر الترابي. لا تحتاج إلى ساتر إذا كنت تستخدم طريقة سقي منخفضة الحجم، مثل الري بالتنقيط، ولكنها مفيدة بشكل خاص مع الأنظمة كبيرة الحجم مثل الخرطوم.
أولاً، تأكد من تحضير التربة قبل زراعة شجرتك. بعد ذلك، قم ببناء ساتر من خلال تراكب 2 إلى 4 بوصات من التربة في دائرة من 6 إلى 10 بوصات من قاعدة الشجرة. ضع الشكل الدائري في الاعتبار أثناء إنشاء الجدار الرملي. أنت تقوم أساسًا بتكوين صحن أو حوض على شكل كعكة الدونات للري. يقدم بعض الخبراء حجة جيدة لاستخدام المهاد، بدلاً من التربة، لبناء الساتر الترابي حيث يمكن أن يكون المهاد بمثابة حاجز للأعشاب الضارة. بدلًا من ذلك، يمكنك وضع ما يصل إلى 3 بوصات من النشارة حول شجرتك في المنطقة التي تشبه الصحن.
كيفية بناء ساتر لمساعدة المياه على الوصول إلى جذور الأشجار
بمجرد إنشاء الساتر الترابي، تصبح جاهزًا لبدء الري عن طريق ملء الصحن والسماح له بالنقع في جذور الشجرة. في عملية الري الأولى، أعد ملء الصحن مرتين إضافيتين. بالنسبة للري المستمر، ضع في اعتبارك ضبط كمية المياه بناءً على نوع التربة لديك – ملء واحد للتربة الرملية، واثنين للتربة الطميية، وثلاثة للتربة الطينية.
مع مرور الوقت، سوف تنمو جذور الشجرة خارج الساتر الترابي، وهناك مدرستان فكريتان حول ما يجب فعله مع نمو الشجرة. يقترح البعض إزالتها بمجرد إنشاء الشجرة خلال عام تقريبًا، لأنها لن تستهدف الجذور بعد الآن. ويوصي آخرون بزيادة حجم الساتر مع نمو الشجرة لمواصلة استهداف الجذور أثناء توسعها. أيًا كانت الطريقة التي تختارها، يجب أن توفر طريقة الحوائط الترابية بعض راحة البال عندما يتعلق الأمر بتوفير كمية كافية من الماء لشجرتك المزروعة حديثًا.