تأكد من حصول أي شجرة في حديقتك على الماء الذي تحتاجه بطريقة واحدة سهلة

هل تفكر يومًا في إعطاء شجرتك المزروعة حديثًا دونات؟ قد تفعل ذلك إذا علمت أنه يمكن أن يساعد شجرتك على ترسيخ جذورها وتسهيل عملية الري. “دونات التربة” أو “دونات الشجرة” هي مصطلحات قد تسمعها لوصف الساتر الذي تم إنشاؤه حول شجرة مزروعة حديثًا. والغرض من ذلك هو توجيه الري إلى جذور الشجرة، مما يسمح للمياه بالتسلل ببطء والترشيح إلى التربة. تخيل الدقة التي يوجه بها القمع المياه – هذه هي الطريقة التي يعمل بها الساتر الترابي. لا تحتاج إلى ساتر إذا كنت تستخدم طريقة سقي منخفضة الحجم، مثل الري بالتنقيط، ولكنها مفيدة بشكل خاص مع الأنظمة كبيرة الحجم مثل الخرطوم.

أولاً، تأكد من تحضير التربة قبل زراعة شجرتك. بعد ذلك، قم ببناء ساتر من خلال تراكب 2 إلى 4 بوصات من التربة في دائرة من 6 إلى 10 بوصات من قاعدة الشجرة. ضع الشكل الدائري في الاعتبار أثناء إنشاء الجدار الرملي. أنت تقوم أساسًا بتكوين صحن أو حوض على شكل كعكة الدونات للري. يقدم بعض الخبراء حجة جيدة لاستخدام المهاد، بدلاً من التربة، لبناء الساتر الترابي حيث يمكن أن يكون المهاد بمثابة حاجز للأعشاب الضارة. بدلًا من ذلك، يمكنك وضع ما يصل إلى 3 بوصات من النشارة حول شجرتك في المنطقة التي تشبه الصحن.